《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李強２２日主持召開國務院常

務會議，研究全面推進鄉村振興有關舉措，審議通過《關於促進即時配送行業高質量發展的指導

意見》，研究部署推動人工智能賦能新型工業化有關工作。

會議強調，要統籌高質量發展和高水平安全，以人工智能和製造業深度融合為主線，以智能

製造為主攻方向，以場景應用為牽引，加快重點行業智能升級，大力發展智能產品，高水平賦能

工業製造體系，加快形成新質生產力，為製造強國、網絡強國和數字中國建設提供有力支撐。

會議指出，近年來即時配送行業快速興起，在促進消費、保障民生、擴大就業等方面發揮著

越來越重要的作用。要加強鼓勵引導，進一步營造良好營商環境，提升行業發展水平和支撐帶動

能力。要督促企業守好食品安全、配送安全等底線，加強勞動者權益保障，推動降低企業合規經

營成本。



＊加快現代農業建設＊



會議指，推進鄉村全面振興是新時代新征程「三農」工作的總抓手。要錨定建設農業強國目

標，加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。要堅持農業農村優先發展，加快現代農業

建設，全方位夯實糧食安全根基，多途徑促進農民收入較快增長。要堅持農民主體地位，大力培

養鄉村人才，吸引各類人才投身鄉村振興。

會議決定將《中華人民共和國原子能法（草案）》和《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案

）》提請全國人大常委會審議。

