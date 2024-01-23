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AH股新聞

23/01/2024 09:47

【上海人大】打造國際金融資產交易平台，落實三大產業上海方案

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市市長龔正今日在上海人大開幕式上
作政府工作報告指，今年上海要全力落實新一輪集成電路、生物醫藥、人工智能「上海方案」，
培育提升新能源汽車、高端裝備、先進材料、民用航空、空間信息等高端產業集群，加快打造未
來產業先導區。實施「智能機器人＋」行動，率先開展國家智能網聯汽車准入和上路通行試點。
優化拓展產業發展空間，打造工業上樓智造空間１０００萬平方米，低效建設用地減量１３平方
公里。
　
＊吸引高能級金融機構和長期資本來滬展業興業＊
　
　　在建設國際金融中心方面，上海要加快打造國際金融資產交易平台，高水平建設國際再保險
中心。推動更多商品、金融期貨期權產品上市，持續豐富數字人民幣應用場景，更好服務實體經
濟、科技創新和共建「一帶一路」。著力完善金融機構體系，吸引高能級金融機構和長期資本來
滬展業興業，深化合格境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）、合格境內有限合夥人（ＱＤＬＰ）試點。
著力完善金融基礎設施體系，深化跨境互聯合作，提升人民幣跨境支付系統服務功能。全面加強
金融監管，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

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