《經濟通通訊社２３日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）發布業績快報
，根據《中國企業會計準則》，２０２３年全年純利為７０﹒０８億元（人民幣．下同），較
２０２２年度下跌１５﹒２２％；基本每股收益０﹒８３元。
期內，營業總收入１７３４﹒１億元，按年增２６﹒２６％；營業利潤７１﹒４３億元，跌
１０﹒３４％。（ａｃ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
23/01/2024 16:56
長汽（０２３３３）業績快報：全年純利增１５﹒２％至７０億人幣
《經濟通通訊社２３日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）發布業績快報
，根據《中國企業會計準則》，２０２３年全年純利為７０﹒０８億元（人民幣．下同），較
２０２２年度下跌１５﹒２２％；基本每股收益０﹒８３元。
期內，營業總收入１７３４﹒１億元，按年增２６﹒２６％；營業利潤７１﹒４３億元，跌
１０﹒３４％。（ａｃ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
上一篇新聞︰23/01/2024 17:01 《中國房產》騰訊６４億元底價奪北京海淀區商業金服及研發用地
23/01/2024 17:48 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
23/01/2024 17:05 《神州經脈》Ａ股止跌傳中央多招救市，廣東上海ＧＤＰ增速低全國
23/01/2024 17:04 《鍾之日記》穩盤大總攻，Ａ股勉強升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰