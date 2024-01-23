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AH股新聞

23/01/2024 16:56

長汽（０２３３３）業績快報：全年純利增１５﹒２％至７０億人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）發布業績快報
，根據《中國企業會計準則》，２０２３年全年純利為７０﹒０８億元（人民幣．下同），較
２０２２年度下跌１５﹒２２％；基本每股收益０﹒８３元。
　　期內，營業總收入１７３４﹒１億元，按年增２６﹒２６％；營業利潤７１﹒４３億元，跌
１０﹒３４％。（ａｃ）

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