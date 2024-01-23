《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對雲南昭通市鎮雄縣山體滑坡作出重要指示

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１月２２日６時許，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山體滑坡，造成１８戶房屋被掩埋、

４７人失聯。災害發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求迅速組織救援力量，

全力搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡。



加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性

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國務院總理李強２２日主持召開國務院常務會議，研究全面推進鄉村振興有關舉措，審議通過《

關於促進即時配送行業高質量發展的指導意見》，研究部署推動人工智能賦能新型工業化有關工

作，聽取資本市場運行情況及工作考慮的匯報，討論《中華人民共和國原子能法（草案）》和《

中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》。



研究適時推出科創板期權產品

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳２２日發布的《浦東新區綜合改革試點實施方案（２０２３－

２０２７年）》提出，要完善資本市場對科技企業上市融資、併購重組等制度安排，研究適時推

出科創板期權產品。





《上海證券報》



習近平對雲南昭通市鎮雄縣山體滑坡作出重要指示

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１月２２日６時許，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山體滑坡，造成１８戶房屋被掩埋、

４７人失聯。災害發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求迅速組織救援力量，

全力搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡。



要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心

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國務院總理李強２２日主持召開國務院常務會議。會議提出，要進一步健全完善資本市場基礎制

度，更加註重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，

增強市場內在穩定性。



中辦國辦發布浦東新區綜合改革試點實施方案

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中辦、國辦日前發布《浦東新區綜合改革試點實施方案（２０２３－２０２７年）》，提出要在

重點領域和關鍵環節改革上賦予浦東新區更大自主權，支持推進更深層次改革、更高水平開放，

為浦東新區打造社會主義現代化建設引領區提供支撐。





《證券時報》



採取更加有力有效措施，著力穩市場穩信心

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國務院總理李強２２日主持召開國務院常務會議。會議提出，要進一步健全完善資本市場基礎制

度，更加註重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，

增強市場內在穩定性。



浦東新區綜合改革試點實施方案出爐

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近日，中辦、國辦發布《浦東新區綜合改革試點實施方案（２０２３－２０２７年）》，明確要

促進金融支持科技創新。完善資本市場對科技企業上市融資、併購重組等制度安排，研究適時推

出科創板期權產品，為跨境技術交易提供本外幣結算等金融服務便利。



地方政府專項債償還方式可再靈活一點兒

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１月２２日，北京市財政局在去年８月提前償還部分地方政府專項債券的行為被作為全年亮點提

及，並引發社會各界關注。從實際情況看，地方政府「提前還債」將減輕後期還款壓力，幫助其

平衡好短期與長期償債壓力。（ｌｃ）

