《鍾之日記》１月２３日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



滬深股市打響信心保衛戰，中國當局開動宣傳機器，為Ａ股撈底搖旗?喊。國務院常務會議

釋放中長期資金入市的信號後，滬深股市今早一開市先為投資者帶來驚嚇，滬綜指小幅低開後跌

幅一度放大至１％，刷新２０２０年４月新低，差點要喊出「保衛二千七」的口號，直至平準基

金入市傳聞再現江湖後，才見護盤發力。三大指數上午盤中翻紅，正好給股民帶來難得的逃生機

會，在沽壓加重下滬綜指午收倒跌。

到了午後，外媒再給市場打一劑強心針，據報中國當局限制多家保險公司淨賣出境內股票，

再度提振股市信心，滬綜指尾盤曾見明確漲勢，升超１％，但很快沽壓又再湧現，總計全日收市

滬綜指升０﹒５３％，報２７７０﹒９８點，至於深市方面，科技股領漲，深成指及創業板指分

別收漲１﹒３８％及１﹒２４％。

兩市全日成交７０４３億元人民幣，按日減少１１﹒３％，外資淨流入３７﹒９億元人民幣

。

能動口就不動手，內地四家主要滬深３００ＥＴＦ昨日成交額突破３７０億元人民幣，今日

合計成交額大幅回落至７９﹒８７億元人民幣。

中國當局為救市花樣百出，然而心灰意冷的股民已經把目光放到外圍市場，追蹤外國股指的

內地ＥＴＦ今日依舊被搶高，美國５０ＥＴＦ盤中直線拉升漲停，溢價率超２１％，日經ＥＴＦ

全日收漲４﹒５％。



＊港股市值輸印度股市＊



據《彭博》引述知情人士表示，中國政府正在考慮多項支持工具，穩定資本市場運行。考慮

的方案包括設立規模２萬億元人民幣左右的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬

港、深港通投向Ａ股；當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向Ａ股投資至

少３０００億元人民幣的本地資金。報道指，這些政策選項如獲最高領導層批准，或將最早於本

周宣布。

恒指攻堅萬五關，先行高開７７點，報１５０３８點，市傳內地擬出招救市後，大市即刻炒

上，午後最多曾升５５５點，收市則升３９２點或２﹒６％，報１５３５３。大市全日成交

１２４０﹒６７億元，為本月以來最高成交水平。

另外，根據外媒數據，截至周一收市，印度交易所上市股票總價值達到４﹒３３萬億美元，

超越港交所（００３８８）上市股票總價值的４﹒２９萬億元，首次取代香港成為全球第四大股

票市場。





＊憧憬寬監管，網遊股炒上＊



國家新聞出版署在上月２２日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，由於大幅收

緊遊戲行業監管，草案一出台即引發相關上市公司股價暴跌。國家新聞出版署隨後急批逾百款新

遊戲上市，並表示會聽取相關部門、企業意見後進一步修改完善。

有關草案徵求意見稿的諮詢期於昨日屆滿，國家新聞出版署網站即撤下草案連結，網頁顯示

為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或已刪除！４０４」。相對其餘已期滿的徵求意見文件仍會保

留在政府網站，有外電引述分析稱，內地監管移除意見稿的行動並不尋常，表示可能會對其進行

修訂。

此外，海通證券分析師表示，刪除公告或表明新措施會有進一步的變化。至於晨星分析師則

預計政府將從最終規則中刪除第１７條（禁止強制玩家對玩家）和第１８條（施加支出限制）。

市場憧憬監管放鬆，騰訊（００７００）今日收升３﹒７％，網易（０９９９９）股價彈

６％，心動公司 （０２４００）升近５％，嗶哩嗶哩（０９６２６）漲逾７％。



＊廣州地標酒店說賣就賣，碧桂園灑脫自救＊



急需現金回血的碧桂園（０２００７）開啟賣賣賣模式，除了尋售澳洲資產、劈價加推香港

新盤外，據內媒報道，碧桂園日前還在廣州產權交易所，掛牌出售廣州一系列資產，包括辦公室

、酒店、公寓等多項物業，合共售價超過３８億元人民幣。

在上述資產轉讓當中，售價最貴的是廣州增城區鳳凰城酒店，標價１２﹒６億元人民幣。該

酒店是廣州東最大五星級山水主題式酒店，在２００３年開業，２０１７年重新裝修，提供

５７３間豪華客房，總建築面積近９﹒８萬平方米。

鳳凰城項目是當年碧桂園進軍廣州市場的得意之作，如此別具意義的開發項目說賣就賣，外

界難免有些議論。不過碧桂園通過內媒放風，說碧桂園每個區域的大宗資產一直都在正常通過各

個渠道出售，此前也有類似出售，並非特殊節點特殊動作，從其語氣來看依然相當嘴硬。

不過內媒還表示，碧桂園國內其他城市的持有型資產也會尋求出售，債務重壓當前，碧桂園

不服也得服。碧桂園全日價升６﹒６％，報０﹒６５元。







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