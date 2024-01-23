《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市況節節敗退，影響入市險資收益。保險股今早急跌，中

國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）挫２﹒７％，中國太

保（滬：６０１６０１）跌２％，中國人保（滬：６０１３１９）走低１﹒５％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌１﹒１％。（ｅｙ）

