《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市況節節敗退，影響入市險資收益。保險股今早急跌，中
國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）挫２﹒７％，中國太
保（滬：６０１６０１）跌２％，中國人保（滬：６０１３１９）走低１﹒５％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌１﹒１％。（ｅｙ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
23/01/2024 09:47
《Ａ股焦點》保險股急跌，國壽Ａ、新華保險Ａ齊挫３％
《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市況節節敗退，影響入市險資收益。保險股今早急跌，中
國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）挫２﹒７％，中國太
保（滬：６０１６０１）跌２％，中國人保（滬：６０１３１９）走低１﹒５％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌１﹒１％。（ｅｙ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
上一篇新聞︰23/01/2024 09:56 《駐京專電》浦東改革試點實施方案公布，研推科創板期權等
下一篇新聞︰23/01/2024 09:40 《Ａ股焦點》滬指曾插１％後維穩，券商股拔高中信建投Ａ升１％
23/01/2024 09:35 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
23/01/2024 09:35 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰