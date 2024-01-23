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AH股新聞

23/01/2024 09:47

《Ａ股焦點》保險股急跌，國壽Ａ、新華保險Ａ齊挫３％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市況節節敗退，影響入市險資收益。保險股今早急跌，中
國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）挫２﹒７％，中國太
保（滬：６０１６０１）跌２％，中國人保（滬：６０１３１９）走低１﹒５％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌１﹒１％。（ｅｙ）

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