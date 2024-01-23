《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市市長龔正今日在上海人大開幕式上

作政府工作報告指，２０２３年上海生產總值達到４﹒７２萬億元（人民幣．下同），同比增長

５％。地方一般公共預算收入同比增長９﹒３％，居民消費價格上漲０﹒３％，城鎮調查失業率

平均為４﹒５％。居民人均可支配收入達到８﹒５萬元、增長６﹒６％，增速快於經濟增長。

龔正指，去年上海外貿進出口總額達到４﹒２萬億元，同比增長０﹒７％，實際使用外資達

到２４０億美元，創歷史新高。金融市場交易總額達到３３７３﹒６萬億元、增長１５％。跨國

公司地區總部、外資研發中心分別新增６５ 家和３０家，累計分別達到９５６家和５６１家。

首批創新型企業總部達到４０家。

此外，去年上海工業戰略性新興產業總產值佔規模以上工業總產值比重達到４３﹒９％，集

成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業規模達到１﹒６萬億元。全社會研發經費支出相當於

全市生產總值的比例達到４﹒４％左右，每萬人口高價值發明專利擁有量提高到５０﹒２件。

