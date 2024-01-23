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AH股新聞

23/01/2024 17:01

《中國房產》騰訊６４億元底價奪北京海淀區商業金服及研發用地

　　《經濟通通訊社２３日專訊》從北京市規自委網站獲悉，騰訊科技（北京）有限公司底價摘
得海淀區學院路北端Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｊ地塊Ｂ４綜合性商業金融服務業用地、Ｂ２３研發設計用地
，成交金額６４﹒２億元人民幣。
　　據《藍鯨財經》報道，此次並非騰訊在北京首次拿地，其於早年間曾拿下海淀區西北旺東路
１０號地塊，目前已建成騰訊北京總部大樓。（ｃｔ）

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