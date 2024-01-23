《經濟通通訊社２３日專訊》蜜雪冰城本月２日向港交所遞交上市申請，在招股書中，蜜雪
冰城申明Ａ股上市申請已失效。不過，中證監公布，該會國際司於上周對蜜雪冰城出具補充材料
要求，要求公司說明前期申請Ａ股上市的相關情況，以及是否存在對本次港股發行上市產生重大
影響的事項等五個事項，具體如下：
一、請補充說明歷史沿革，包括但不限於公司名稱變更情況。
二、請說明子公司鄭州蜜雪冰城教育科技有限公司的具體業務，是否涉及《境內企業境外發
行證券和上市管理試行辦法》第八條規定的禁止上市融資的情形。
三、請說明本次申請「全流通」股東所持股份是否存在被質押、凍結或其他有爭議的情形，
是否按規定予以披露。
四、請說明開發、運營的網站、Ａｐｐ、小程序等產品情況，收集和存儲用戶信息規模、數
據收集使用情況，是否存在向第三方提供信息的情形，以及上市前後個人信息保護和數據安全的
安排或措施。
五、請說明前期申請Ａ股上市的相關情況，以及是否存在對本次發行上市產生重大影響的事
項。（ｃｔ）
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