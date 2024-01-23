《經濟通通訊社２３日專訊》２０２３年１２月新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》將「

統計造假」納入違反黨的工作紀律有關條款。日前，國家統計局有關負責人介紹了「統計造假」

被納入《條例》處分範疇的背景、意義等問題。

負責人介紹，統計是經濟社會發展重要綜合性基礎性工作，統計數據是國家宏觀調控的重要

依據。中央先後印發多份黨內法規和規範性文件，為防治統計造假、提高統計數據質量指明了方

向、提供根本遵循。

此次修改《條例》，專門就統計造假應當受到的處分作出明確規定，強化了防治統計造假的

制度剛性和紀律約束，為防懲統計造假問題提供堅強紀律保障。



＊依據情節輕重給予警告直至開除黨籍處分＊



負責人指出，統計造假是統計領域最大的腐敗，嚴重影響統計數據質量，干擾甚至誤導宏觀

決策。「統計造假」被納入《條例》處分範疇，為追究黨員幹部統計造假紀律責任提供直接依據

，同時有利於更加有效發揮統計監督職能作用，堅決遏制「數字上的腐敗」。

《條例》規定：進行統計造假，對直接責任者和領導責任者，情節較輕的，給予警告或者嚴

重警告處分；情節較重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分；情節嚴重的，給予開除黨籍處

分。

對統計造假失察、造成嚴重後果的，對直接責任者和領導責任者，給予警告或者嚴重警告處

分；情節嚴重的，給予撤銷黨內職務、留黨察看或者開除黨籍處分。（ｒｙ）

