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AH股新聞

23/01/2024 09:14

《行業數據》去年內地手機出貨量達２﹒８９億部，同比增６﹒５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國信通院發布數據顯示，２０２３年１至１２月，國內市場
手機總體出貨量累計２﹒８９億部，同比增長６﹒５％，其中５Ｇ手機出貨量２﹒４億部，同比
增１１﹒９％，佔同期總出貨量８２﹒８％；智能手機出貨２﹒７６億部，同比增４﹒８％，佔
整體９５﹒６％；國產品牌手機出貨量累計２﹒３１億部，同比增１﹒１％，佔同期出貨量
７９﹒９％。
　　對比過往數據，２０２３年中國手機市場已發生較大改觀。
　　據中國信通院統計，２０２２年全年，國內市場手機總體出貨量累計２﹒７２億部，同比下
降２２﹒６％，其中智能手機出貨量２﹒６４億部，同比下降２３﹒１％，佔同期手機出貨量的
９７﹒１％。
　　不過，從全球角度來看，２０２３年全球智能手機市場增速仍未轉正。據國際研究機構
ＩＤＣ數據顯示，２０２３年全球智能手機出貨量同比降３﹒２％至１１﹒７億部。其中，蘋果
的年出貨量約２﹒３５億部，市佔率２０﹒１％，首次超過三星登頂全球出貨量第一，三星、小
米、ＯＰＰＯ、傳音的市佔率分別為１９﹒４％、１２﹒５％、８﹒８％、８﹒１％。（ｒｙ）

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