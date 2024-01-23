《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省十四屆人大二次會議開幕。廣東省省長王偉中作省政府

工作報告時表示，２０２３年，廣東省地區生產總值達到１３﹒５７萬億元（人民幣．下同）、

同比增長４﹒８％，是全國首個突破１３萬億元的省份，總量連續３５年居全國首位，廣州經濟

總量突破３萬億元；地方一般公共預算收入達１﹒３９萬億元、增長４﹒３％；社會消費品零售

總額達４﹒７萬億元、增長５﹒８％，深圳成為廣東第二個萬億元消費城市；進出口頂住壓力、

逆勢實現正增長。

此外，規模以上工業增加值突破４萬億元、增長４﹒４％，工業投資連續３６個月保持兩位

數增長，佛山成為廣東第二個規模以上工業總產值突破３萬億元的城市。



＊去年金融業增加值突破１﹒２萬億元＊



２０２３年，全省經濟發展「量」「質」齊升。三次產業比重調整為

４﹒１：４０﹒１：５５﹒８，製造業增加值佔地區生產總值比重達３２﹒７％，現代服務業增

加值佔服務業比重達６５％，金融業增加值突破１﹒２萬億元。規模以上工業企業超７﹒１萬家

、高新技術企業超７﹒５萬家，均居全國首位。區域創新綜合能力連續７年全國第一。

全省經營主體突破１８００萬戶、全年淨增１７２﹒８萬戶，其中個體工商戶突破１０００

萬戶，企業達７８０萬戶、佔全國１╱７，呈現出韌性強、活力足的良好勢頭。

