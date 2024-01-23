《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李強２２日主持召開國務院常務會議，聽取資本市

場運行情況及工作考慮的匯報。這是新一屆政府首次專門聽取關於資本市場運行情況的匯報。銀

河證券首席經濟學家章俊認為，本次國常會充分體現了維護資本市場穩定對於經濟社會大局穩定

的重大意義，他認為，當前股市估值已較低，長期投資性價比高，可大力促進中長期資金入市，

以降低市場波動。後續，需要實施更大力度的穩增長政策，以促進經濟增速預期回升，並使股市

基本面好轉，從而增強投資者信心。



＊促進中長期資金入市，要繼續優化政策環境＊



光大證券首席經濟學家、研究所所長高瑞東認為，中長期資金為資本市場帶來長期穩定的資

金來源，有助於引導市場向價值投資轉變，尤其是當大盤出現非理性的劇烈波動的時候，發揮其

「壓艙石」的作用。他表示，促進中長期資金入市，一方面要繼續優化政策環境，完善中長期資

金提升權益投資比例的業績評價、考核機制、約束機制等制度安排，從而適配中長期資金對於降

低風險和穩定收益的雙重追求；另一方面也要持續加強對上市公司的全鏈條監管，鼓勵上市公司

提升對長期投資者的收益分配，從而吸引更多的中長期資金入市。

高瑞東表示，當前社會預期偏弱，因此強化政策統籌和預期管理的重要性進一步凸顯。一方

面，多項宏觀政策取向一致，將有利於清晰化、明確化政策目標，及時、充分地向市場傳遞政策

意圖，引導社會預期向政策目標靠攏，從而提高政策傳導效率；另一方面，非經濟性政策與宏觀

政策同向發力，也將相互呼應、同頻共振，形成政策合力，共同推動經濟實現質的有效提升和量

的合理增長。（ｃｔ）

