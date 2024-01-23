《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒３４％，報

２７４６﹒８９點，深成指低開０﹒１７％，創業板指低開０﹒１７％。

滬深股市昨日（２２日）遭遇近年最慘烈的交易日，三大指數均創下近年新低，衍生產品市

場大面積爆雷，包括近日內地股民熱議的雪球結構產品，有券商預計最近被敲入的雪球產品規模

達到百億元（人民幣．下同）級別，投資者不追加保證金將會被強制平倉。

據外電引述消息指，內地國有銀行午後加大力度在即期市場拋售美元流動性，力阻在岸人民

幣跌破７﹒２元關口，以免人民幣在股市下滑時太快貶值。

國務院總理李強２２日主持召開國務院常務會議。會議聽取資本市場運行情況及工作考慮的

匯報，會議提出，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性，要加強資本市場監管，要採

取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回

升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。官媒引述專家指預計後續更多硬招，而有業內人士呼

籲加快推出平準基金。

人民銀行今日進行的４６５０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，今日淨回籠

２９５０億元。（ｅｙ）

