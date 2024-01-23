《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市遭遇信心危機，在滬綜指第二度跌穿２７００關口後

，國務院常務會議會議提出，要加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性，要加強資本市

場監管，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。內媒引述業內專家表示，此次國常會

專門聽取關於資本市場運行情況的匯報，並作出明確部署，充分體現了維護資本市場穩定對於經

濟社會大局穩定的重大意義。專家並預計後續更多硬招，而有業內人士呼籲加快推出平準基金。

《彭博》引述知情人士表示，中國政府正在考慮設立規模２萬億元人民幣左右的股市平準基金，

用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向Ａ股。另外，支持人民幣匯率，通過中國證

券金融股份有限公司或中央滙金公司向Ａ股投資至少３０００億元的本地資金。

不過，今早一開市即為投資者帶來驚嚇，滬綜指小幅低開後跌幅一度放大至１％，開市不到

一小時內才見護盤發力，三大指數翻紅，滬綜指目前倒升０﹒４３％，而由於多個科技概念板塊

升幅居前，帶動深成指和創業板指數升幅超１％，前者漲１﹒１５％，後者更升１﹒４７％。

陸股通目前淨流入超過２２億元人民幣。（ｅｙ）

