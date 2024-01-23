《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市遭遇信心危機，在滬綜指第二度跌穿２７００關口後

，中國當局開動宣傳機器，先在國務院常務會議上釋放中長期資金入市的信號，而後通過外媒放

風，稱有可能本周宣布設立兩萬億元（人民幣．下同）的平準基金救市，另外在周一（２２日）

通過國有銀行加大力度在即期市場拋售美元流動性，力阻在岸人民幣跌破７﹒２元關口。

然而，滬深股市今早一開市即為投資者帶來驚嚇，滬綜指小幅低開後跌幅一度放大至１％，

直至平準基金入市傳聞再現江湖後，才見護盤發力，三大指數盤中翻紅，但正好給股民帶來難得

的逃生機會，在沽壓加重下滬綜指不堪重負倒跌，半日收跌０﹒３５％，而由於多個科技概念板

塊升幅居前，曾帶動深成指和創業板指數升幅超１％，前者半日收漲０﹒９６％，後者更升

１﹒５１％。

中國當局多重發力維護資本市場，但依舊挽不回股民的心，追蹤外國股指的內地ＥＴＦ今早

依舊被搶高，美國５０ＥＴＦ盤中直線拉升漲停，溢價率超２１％，日經ＥＴＦ午收漲超６％。

兩市半日成交４４２８億元，，較上日同時段成交增加６﹒４％，陸股通淨流入近２９億元

。



＊券商近全線升，保險股依然綠油油＊



據《彭博》引述知情人士表示，中國政府正在考慮多項支持工具，穩定資本市場運行。考慮

的方案包括設立規模２萬億元左右的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深

港通投向Ａ股；當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向Ａ股投資至少

３０００億元的本地資金。報道指，這些政策選項如獲最高領導層批准，或將最早於本周宣布。

券商股盤中升幅擴大，午收幾乎全線升，首創證券（滬：６０１１３６）漲停，信達證券

（滬：６０１０５９）升４﹒２％，華鑫股份（滬：６００６２１）升３﹒８％，東方財富

（深：３０００５９）走高２﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）升１﹒８％，中信証券

（滬：６０００３０）升１﹒７％。

保險股繼續跌，中國人壽（滬：６０１６２８）挫２﹒３％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒７％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌０﹒５％。（ｅｙ）

