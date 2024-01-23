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AH股新聞

23/01/2024 13:54

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２２％，深成指漲１﹒１４％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬綜指午後繼續窄幅上落，升０﹒２２％，報２７６２﹒３４
點，滬深３００指數升０﹒２２％，深成指升１﹒１４％，創業板指漲１﹒３４％。上海Ｂ股升
２﹒１４％，深圳Ｂ股升０﹒３８％。陸股通現淨流入約４２億元人民幣。（ｅｙ）

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