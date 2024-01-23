《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市打響信心保衛戰，中國當局開動宣傳機器，為Ａ股撈

底搖旗?喊。國務院常務會議上釋放中長期資金入市的信號後，滬深股市今早一開市即為投資者

帶來驚嚇，滬綜指小幅低開後跌幅一度放大至１％，刷新２０２０年４月新低，差點要喊出「保

衛二千七」的口號，直至平準基金入市傳聞再現江湖後，才見護盤發力。三大指數上午盤中翻紅

，正好給股民帶來難得的逃生機會，在沽壓加重下滬綜指午收倒跌。

到了午後，外媒再給市場打一劑強心針，據報中國當局限制多家保險公司淨賣出境內股票，

再度提振股市信心，滬綜指尾盤曾見明確漲勢，升超１％，但很快沽壓又再湧現，總計全日收市

滬綜指升０﹒５３％，報２７７０﹒９８點，至於深市方面，科技股領漲，深成指及創業板指分

別收漲１﹒３８％及１﹒２４％。

兩市全日成交７０４３億元（人民幣．下同），按日減少１１﹒３％，外資淨流入３７﹒９

億元

能動口就不動手，內地四家主要滬深３００ＥＴＦ昨日成交額突破３７０億元，今日合計成

交額減少至７９﹒８７億元。

中國當局為救市花樣百出，然而心灰意冷的股民已經把目光放到外圍市場，追蹤外國股指的

內地ＥＴＦ今日依舊被搶高，美國５０ＥＴＦ盤中直線拉升漲停，溢價率超２１％，日經ＥＴＦ

全日收漲４﹒５％。



＊平準基金傳聞再起，券商股拍手＊



據《彭博》引述知情人士表示，中國政府正在考慮多項支持工具，穩定資本市場運行。考慮

的方案包括設立規模２萬億元左右的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深

港通投向Ａ股；當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向Ａ股投資至少

３０００億元的本地資金。報道指，這些政策選項如獲最高領導層批準，或將最早於本周宣布。

券商股盤中升幅擴大，收市幾乎全線升，首創證券（滬：６０１１３６）漲停，華鑫股份

（滬：６００６２１）升４﹒８％，信達證券（滬：６０１０５９）升４﹒４％，中信建投

（滬：６０１０６６）升４％，中信証券（滬：６０００３０）升３﹒４％，東方財富

（深：３０００５９）走高２﹒４％。

至於保險板塊早段顯著跌，午後曾倒升，不過最終仍翻綠，中國人壽（滬：６０１６２８）

挫０﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌０﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）跌

０﹒２％。



＊祈求網開一面，網遊概念大漲＊



國家新聞出版署在上月２２日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，諮詢期昨日

結束，即從國家新聞出版署的網站撤下草案連結，網頁顯示為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或

已刪除！４０４」，不同於其餘已到滿的徵求意見文件，仍保留在政府網站的做法。

憧憬網遊新規大減辣，網遊概念領漲Ａ股，昆侖萬維（深：３００４１８）飆１２﹒３％，

愷英網絡（深：００２５１７）、姚記科技（深：００２６０５）漲停，三七互娛

（深：００２５５５）、神州泰岳（深：３００００２）升７﹒６％，盛天網絡

（深：３００４９４）升７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２３１﹒９３ ＋０﹒４０

上證綜合指數 ２７７０﹒９８ ＋０﹒５３ ３１２１﹒９１

上證Ａ股指數 ２９０５﹒２２ ＋０﹒５３

深證成份指數 ８５９６﹒２８ ＋１﹒３８ ３９２０﹒５１

深圳創業板指數 １６８７﹒６１ ＋１﹒２４

上證Ｂ股指數 ２２７﹒０７ ＋２﹒９４ １﹒９６

深證Ｂ股指數 ９９９﹒３５ ＋０﹒６１ ０﹒６９

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