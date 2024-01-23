《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒３８％，報８５９６﹒２８點。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５０３﹒１６億元，

用１６﹒８４億元或３％，淨流入８﹒８８億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入３７﹒９億元，屬連續兩個交易日流入

。（ｒｙ）

