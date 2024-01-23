《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市昨日（２２日）遭遇近年最慘烈的交易日，三大指數

均創下近年新低，股市劇烈跌浪勢必導致衍生產品市場大面積爆雷，不過疑似國家隊的「神秘資

金」持續買入滬深３００ＥＴＦ維穩，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ、易方達滬深３００ＥＴＦ、

華夏滬深３００ＥＴＦ和嘉實滬深３００ＥＴＦ昨日合計成交額３７７﹒３７億元（人民幣．下

同），其中華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ成交額已連續三個交易日超過１２０億元人民幣。

內媒《證券日報》報道，資金大舉逆勢買入寬基ＥＴＦ，體現了對中國優質資產價值的認可

，也是對股市階段性底部的再確認，還有望帶動市場情緒回暖，釋放出多重積極信號。

文章指，目前經濟回升向好，投資信心和底氣增強，增發國債、減稅降費、降準降息等政策

效應將在今年持續釋放，宏觀政策顯效發力；而且Ａ股市場估值已經探底，長期看已具備較高的

投資價值，此時大資金「抄底」寬基ＥＴＦ，更是對Ａ股估值見底的再確認，抓住逆勢布局的窗

口期，有助於獲取更好的投資回報。

文章認為，增量資金持續加碼，有望為Ａ股向上提供支撐，長期來看有望打開Ａ股向上空間

。隨著中長期資金的不斷引入，將為資本市場注入更多「壓艙石」資金，進一步增強市場穩定性

、提升市場活力、修復市場信心，引導資金流向國家戰略關鍵環節和重點領域，助力實體經濟高

質量發展。（ｅｙ）

