《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市昨日（２２日）遭遇近年最慘烈的交易日，三大指數

均創下近年新低，衍生產品市場大面積爆雷，包括近日內地股民熱議的雪球結構產品，有券商預

計最近被敲入的雪球產品規模達到百億元（人民幣．下同）級別，投資者不追加保證金將會被強

制平倉，外界甚至傳出某位知名女明星投資了好幾千萬元的雪球產品，最近也被「敲入」了。

市面上的雪球結構產品主要掛勾中證５００和中證１０００指數，目前中證５００指數為

４７８０﹒９７點，中證１０００指數報５０００﹒８３點，已經進入集中敲入區間。信達證券

金工團隊此前表示，進入了集中敲入區間後，平均每１００點跌幅將導致１００億元左右的中證

５００雪球和１３０億元的中證１０００雪球產品敲入。

內媒《券商中國》對此則發出了相當樂觀的評論：前期市場擔憂的雪球結構產品敲入風險已

釋放了一部分，後續尚未敲入的產品敲入點位較為分散，風險相對可控。

至於市場擔心雪球產品集體「雪崩」，會否反過來給股票市場帶來負面連鎖反應？《券商中

國》引述分析師意見指，雪球敲入會導致券商賣出期貨，由於期貨價格存在貼水，投資者選擇買

入期貨賣出現貨，從而影響到現貨市場，但目前期貨市場的貼水仍然很深，反映現貨市場，不然

現在期貨市場的貼水就不會這麼深了。

不過報道也指出，券商會在雪球結構敲入之前測算需要賣出的量，然後在股市上加大對沖倉

位，市場擔心券商賣出倉位傳導至股票現貨市場，導致對股市產生二度衝擊。

另外，由於貼水的走高，近期市場上雪球結構產品的票息也出現持續升高的現象。報道引述

機構人士提供的產品信息顯示，一款即將發行的掛勾中證１０００指數的１００％保證金蝶變型

結構產品，７９％敲入線，第一年票息竟高達年化３０％以上。（ｅｙ）

