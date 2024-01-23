【ＦＯＣＵＳ】標指、道指前後脚刷新歷史新高，Ａ股卻迎來２０１５年「股災」後最壞開

局，港股市值亦竟然遭印度超越。繼周一（２２日）國務院常務會議要求「採取更加有力有效措

施，著力穩市場、穩信心」後，去年１０月引發熱議的「平准基金入市」周二（２４日）再傳風

聲，刺激恒生科指今早一度急彈逾５％。無論此「強心針」會否在春節前後橫空出世，若要真正

標本兼治穩信心，還需先細究股市病因。



＊表面機構跑路，本質仍是信心＊



稱Ａ股「黑色星期一」定不為過，皆因午後自２時１０分起，三大指數突現雪崩式殺跌，

５０００股盡沒，成交急增。不同於２０１５年「成也槓桿，敗也槓桿」，２０１７年的「成也

抱團，敗也抱團」，今次Ａ股從去年９月３４００點高位拾級而下，並在２０２４年開年不到一

個月接連失守２９００、２８００點，表面看是融資盤、衍生品平倉，引發機構帶頭跑路，散戶

競相贖回，陷入惡性循環愈下跌愈拋售，愈拋售愈下跌。

說到底，本質仍是信心二字，對經濟增長、債務化解、市場監管、賺錢效應、收入預期等的

信心。然而，從監管層去年８月推出一攬子政策「活躍資本市場」，到１１月中央金融工作會議

提出「更好發揮資本市場樞紐功能」，Ａ股都疲不能興，癥結之一就在流動性陷阱。

此從人行資產負債表過去５個月（８－１２月）擴表達４﹒８９萬億元，幾乎全數為「對其

他存款性公司債權」即可見一般。即使央媽通過再貸款、逆回購、ＳＬＦ、ＭＬＦ等注入大量基

礎貨幣，但Ｍ１（流通中現金、企業活期存款）增速卻節節走跌，折射銷售不景、投資低迷。



＊大手ＱＥ有顧慮，惟底線已設定＊



此資金空轉，加上金融領域亂象盤根錯節，令北京對任何大規模ＱＥ救市都慎之又慎，個別

神秘資金入場是一回事，正式官宣傳聞中的「２萬億」又是另一回事。另一考量則是，外國投資

者年初至今已通過滬深港通從Ａ股撤出約４２億美元，不少紛紛轉投高歌猛進的日本股市，若經

濟前景、盈利預期無實質改善，以平准基金強行拉高指數，恐相當於為外資「做嫁衣」。

此外，盡管中國誓言努力把消費打造成經濟循環的強大引擎，麥肯錫更預計到２０２５年，

中高收入家庭數、高收入城市數分別將達２億戶、８２個，但樓市、股市財富效應的消減將制約

內需，而眼下的刺激重點顯然仍在生產端而非消費端。

唯一可以肯定的是，國常會繼去年７月３１日提及「提振投資者信心」後，今次明言「採取

更加有力有效措施」，暗示Ａ股２７３５點為官方設定的「底線」。對比標指過去一個月的凌厲

漲勢大部分來自英偉達、微軟兩隻重磅股，《繁花》中爺叔那句「想從股票賺錢，先學會輸」，

或更適合２０２４年的Ａ股。

