《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》１月２２日召開的國務院常務會議聽取了

資本市場運行情況及工作考慮的匯報，這是新一屆政府成立以來首次專門研究資本市場運行問題

，釋放出鮮明政策信號。中證監市場一司司長張望軍表示，在穩市場、穩信心方面，中證監將充

實應對市場波動的政策工具，及時做好風險對沖，守牢風險底線。加強跨部門協同，推動有關方

面保持宏觀政策、行業政策的連續性、穩定性，防止出台不利於資本市場預期的政策措施，穩定

市場預期。配合有關方面進一步加大化解房地產風險的力度，穩妥有序化解地方債務風險。



＊引導上市公司回購注銷、加大分紅力度回報投資者＊



張望軍並表明，圍繞提高可投性這個目標，完善上市公司質量評價標準，健全分類監管、扶

優限劣的機制安排，引導上市公司通過回購注銷、加大分紅力度等方式更好回報投資者。將統籌

一、二級市場協調發展，盡快推動資本市場投資改革行動方案，拓展行業機構逆周期布局，完善

社保基金、保險資金、年金等投資運作制度，培育長期穩定的投資力量。

張望軍又強調，會加強監測重點投資者的行為，嚴厲打擊違規異常交易、操縱股價等，制訂

綜合懲治和防範財務造假的意見，完善打擊非法證券期貨活動的分工制度，確保所有證券活動都

納入監管，消除監管真空。



