《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國證監會主席易會滿昨日（２３日）主

持召開黨委（擴大）會議，強調中證監系統要全力維護資本市場穩定運行，把資本市場穩定運行

放在更加突出的位置，著力穩市場、穩信心。會議還強調，規範發展私募股權創投基金，穩步推

進資本市場高水平制度型對外開放，增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性。



＊五方面加快建設中國特色現代資本市場＊



會議強調，要從以下五個方面，進一步增強金融報國的情懷和擔當，加快建設中國特色現代

資本市場：

一是堅定走好中國特色現代資本市場發展之路。聚焦中國式現代化這個最大的政治，遵循資

本市場的一般規律，堅持市場化法治化，進一步健全資本市場功能，不斷提高服務高質量發展能

力。

二是全力維護資本市場穩定運行。堅持穩中求進、以進促穩，把資本市場穩定運行放在更加

突出的位置，著力穩市場、穩信心。大力提升上市公司質量和投資價值，構建中國特色上市公司

估值體系。深化投資端改革，加大中長期資金入市力度，促進投融資動態平衡，不斷增強股市內

在穩定性。積極培育健康的資本市場文化。

三是進一步全面深化資本市場改革開放。推動股票發行註冊制走深走實，進一步健全完善資

本市場基礎制度。發展多層次資本市場，規範發展私募股權創投基金，穩步推進資本市場高水平

制度型對外開放，增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性。

四是依法加強全面監管，有效防範化解風險。堅守監管主責主業，落實監管「長牙帶刺」、

有稜有角要求，推動建立資本市場防假打假綜合懲防體系，「零容忍」打擊各類違法違規行為。

扎實做好重點領域風險防範化解，守牢風險底線。

五是深入推進全面從嚴治黨。深化自我革命，嚴肅整治影子股東、政商「旋轉門」、「逃逸

式辭職」等，進一步削減離職人員「身份價值」。加強監管透明度建設，下大力氣鏟除腐敗滋生

的土壤和條件，從嚴懲治金融風險背後的腐敗問題

