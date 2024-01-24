《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行和香港金融管理局決定推出六項舉措，涉及金融市場

互聯互通、跨境資金便利化以及深化金融合作等多個方面。

財政司司長陳茂波代表特區政府歡迎相關措施，感謝中央相關部委及金融監管機構對香港國

際金融中心發展的支持及幫助，又指這些措施會加強香港，在連接內地和國際市場，以至投資者

的獨特功能，將角色發揮得更好，政府會同監管機構一同落實執行好措施提及的工作。



＊推６項措施非為提振股市，無意撤銷股票印花稅＊



陳茂波表示，中港兩地推出六項舉措促進資本市場措施，與近日股市表現無關，兩地一路以

來緊密聯繫，相關措施屬長期討論工作，表現中央支持港金融中心建設。

對於中國連番出招救市，陳茂波又指，內地有救市措施，港股與內地高度聯通，港股上上落

落受到多項因素影響，例如資金流影響，港府將確保運作有序及高效，目前監測到的資金買賣屬

正常，無出現異常，又強調目前無意撤銷股票印花稅。



＊論壇有近三千人參與，是良好機會說好香港及中國故事＊



陳茂波出席首日的亞洲金融論壇後見記者，他提到，論壇是疫情以來首次全實體形式舉辦，

有近３０００海內外人士參加，包括政商界領袖和不同專業人士，今次亦是良好機會向國際朋友

介紹香港在新時代、新環境下的新機遇，說好香港和中國故事，亦有機會廣交朋友，就未來發展

探討不同機遇。（ａｃ）

