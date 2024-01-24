《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平覆信北京交通大學肯尼亞留學生及校友代表

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國家主席習近平１７日覆信北京交通大學肯尼亞留學生及校友代表指，中肯友誼源遠流長。共建

「一帶一路」倡議將中肯發展振興的理想變為現實，將兩國人民的福祉緊密相連。



把資本市場穩定運行放在更加突出位置

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中證監主席易會滿２３日主持召開黨委（擴大）會議提出，要把資本市場穩定運行放在更加突出

的位置，著力穩市場、穩信心。大力提升上市公司質量和投資價值，構建中國特色上市公司估值

體系。



監管「亮劍」 減持新規顯威力

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開年以來，多地證監局披露了對十餘家上市公司股東或高管涉違規減持的行政監管措施或行政處

罰決定。市場人士認為，監管部門不斷提升規則效力層級，加大對違規減持行為打擊力度，促進

資本市場平穩健康發展。





《上海證券報》



把資本市場穩定運行放在更加突出位置

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中證監主席易會滿２３日主持召開黨委（擴大）會議提出，要把資本市場穩定運行放在更加突出

的位置，著力穩市場、穩信心。大力提升上市公司質量和投資價值，構建中國特色上市公司估值

體系。



多地２０２４年經濟增長目標設定不低於５％

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近期地方兩會陸續召開，據統計，已有２０個省區市公布今年經濟增長目標，其中大多數ＧＤＰ

增長預期目標不低於５％。



上海：以科技創新為引領，加快「五個中心」建設

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上海市人大會議２３日召開，上海市市長龔正作政府工作報告指，去年上海全市生產總值達到

４﹒７２萬億元人民幣。綜合各方面因素，建議今年上海經濟社會發展主要預期目標為：全市生

產總值增長５％左右。





《證券時報》



中證監：全力維護資本市場穩定運行

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中證監主席易會滿２３日主持召開黨委（擴大）會議並強調，要全力維護資本市場穩定運行，進

一步全面深化資本市場改革開放，依法加強全面監管，有效防範化解風險，深入推進全面從嚴治

黨。



銀行開年信貸投放穩中有進，重點產業備受青睞

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作為支持實體經濟關鍵一環，商業銀行年初信貸投放一般保持「開年即是開跑，開跑就要衝刺」

的節奏。但與往年高開高打的大幅增量不同，今年年初商業銀行的信貸投放增幅不似往年激進，

總量穩中有進，更重視結構優化。



２０２４年糧食產量目標１﹒３萬億斤以上

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１月２３日，記者從國新辦舉行的新聞發布會上獲悉，２０２４年糧食產量要確保保持在１﹒３

萬億斤以上。下一步，農業部將扎實推進藏糧於地、藏糧於技，緊緊扭住種子和耕地兩個要害，

強化扶持政策，全方位夯實糧食安全根基，牢牢把住國家糧食安全主動權。（ｌｃ）

