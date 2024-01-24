《神州經脈》人民銀行時隔５個月再降準，且力度屬２０２１年１２月以來最大。人民銀行

行長潘功勝今日（２４日）下午在國新辦新聞發布會上突然預告，將於２月５日下調存款準備金

率０﹒５個百分點，向市場提供流動性１萬億元（人民幣．下同）。另外，從明天（２５日）開

始下調支農支小再貸款再貼現利率０﹒２５個百分點，從２％下調到１﹒７５％，並持續推動社

會綜合融資成本穩中有降。





＊今日新聞精選＊



１﹒ Ａ股維穩頻出新招，外電報道指中國金融期貨交易所親自致電多家投資機構進行「關心」

，暗示要限制客戶對股指期貨進行投機性的做空行為，警告不能肆無忌憚地去做空，尤其是「裸

空」行為。與此同時，中午Ａ股休市期間，中證監官方平台發布副主席王建軍接受媒體採訪時的

發言，他指資本市場震盪走弱、波動加大感同身受，深知只有廣大投資者有實實在在的獲得感，

資本市場平穩健康發展才能有牢固的根基，從而真正實現穩市場、穩信心。中證監將更加突出以

投資者為本，全力營造公開公平公正的市場秩序和法治環境，讓投資者切實感受到市場的公平正

義。滬深股市早段升跌互見，在市場傳出維穩新招後，午後突發大漲，保險、券商、地產等板塊

集體拉漲，尾盤更愈升愈急，帶動滬綜指收漲１﹒８％，報２８２０﹒７７點，不但重返二千八

，還刷新自去年７月２８日以來最大單日升幅。深市早段隨科技股急跌，深成指全日則倒升１％

，創業板指曾跌超過２％，收市倒升０﹒５１％。兩市全日成交７６６９億元，按日增８﹒９％

。



２﹒ 潘功勝今日在國新辦新聞發布會上表示，將對普惠小微企業貸款的認定標準從單戶授信不

超過１０００萬元提高到２０００萬元，支持普惠小微貸款的實施。人民銀行將把維護價格穩定

、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量。要堅守貨幣政策目標，保持貨幣幣值穩定，

並以此促進經濟增長。同時，要優化金融資源投向，加強政策協調配合。



３﹒ 潘功勝在今日新聞發布會上發放寬鬆大禮包，除了意外宣布降準之外，還預告將於今明兩

日（２４至２５日）內發布完善經營性物業貸款政策，支持房地產企業發展，擴大資金使用範圍

，改善房企流動性狀況。



４﹒ 人民銀行副行長宣昌能今日在國新辦新聞發布會上表示，為深化內地和香港金融合作，人

民銀行和香港金融管理局決定推出六項舉措，涉及金融市場互聯互通、跨境資金便利化以及深化

金融合作等多個方面，可以概括為「三聯通、三便利」。



５﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６４１，較上個交易日４時３０分收

盤價升５４點子，創１月１２日以來新高。中間價報７﹒１０５３，較上個交易日升６４點子，

為１月１２日以來新高，與市場預測偏離收窄至７７２點子。潘功勝在國新辦記者會上表示，將

堅持底線思維，豐富應對工具，防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化；

２０２４年人民幣將繼續在合理均衡水平保持基本穩定。



６﹒ 國家金融監督管理總局局長李雲澤在香港出席亞洲金融論壇時表示，堅信內地經濟一定能

在困難中穩健前行，持續為世界經濟發展提供強大動力。下一步將繼續加強與香港方面雙邊監管

合作，他提出４項相關內容，包括進一步深化內地與港澳金融市場互聯互通，持續優化跨境理財

通試點，不斷擴大合格投資產品範圍，支援金融機構積極參與滬深港通、債券通等，研究推出提

升大灣區保險服務化、服務便利化水平的政策措施。



７﹒ 在滬深大幅下跌導致大量衍生產品「爆煲」之際，《路透》引述消息人士稱，中國金融期

貨交易所親自致電多家投資機構進行「關心」，暗示要限制客戶對股指期貨進行投機性的做空行

為。中金所對機構表示，並非完全不讓做空，而是肆無忌憚地去做空，尤其是「裸空」行為。



８﹒ 新能源車險投保難、續保難問題突出，國家金融監督管理總局財險司下發通知，要求各財

險公司不得拒絕或者拖延承保新能源車的交強險，不得在簽訂交強險合同時要求投保人簽訂商業

保險合同或提出其他附加條件。不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型採取「一刀

切」等不合理的限制承保措施，調整對新能源車險設置的不合理考核目標。（ｃｔ）

