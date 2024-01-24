《鍾之日記》１月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



Ａ股早段升跌互見，午後突發大漲，保險、券商、地產等板塊集體拉漲，尾盤更愈升愈急，

帶動滬綜指收漲１﹒８％，報２８２０﹒７７點，不但重返二千八，還刷新自去年７月２８日以

來最大單日升幅。深市早段隨科技股急跌，深成指全日則倒升１％，創業板指曾跌超過２％，收

市倒升０﹒５１％。

兩市全日成交７６６９億元人民幣，按日增８﹒９％。面對大規模逆回購到期，人民銀行

今日進行４６３０億元７天期逆回購，淨回籠８４０億元人民幣，連續兩日收水高達３７９０億

元人民幣。

樂觀資金進場，外資解套，陸股通淨流出約５﹒４億元人民幣。

內地擬出手打壓跨境ＥＴＦ炒風，日經ＥＴＦ投資熱情降溫，今日收跌５﹒４％，然而美國

５０ＥＴＦ連續第三日漲停，出現逾三成溢價。

Ａ股大動靜，背後必有春江鴨攪動市場，果不其然，人民銀行行長潘功勝今日在國新辦新聞

發布會上提前公布，將於２月５日下調存款準備金率０﹒５個百分點，向市場提供流動性１萬億

元人民幣。潘功勝選擇在新聞發布會上突然宣布降準，給市場一個驚喜，或是為了向外界釋放人

行對資本市場穩定的關切。

另外，人行宣布明日（２５日）起下調支農支小再貸款、再貼現利率０﹒２５個百分點，從

２％下調到１﹒７５％。



＊港股暴力拉漲，力攻萬六點＊



恒指今日高開２４８點，早段最多升３６７點，但盤中隨Ａ股回落，午後表現平穩。直到臨

近尾市，人行行長潘功勝突然宣布降準５０點子，甚至暗示下個月有機會調降政策利率，消息刺

激港股抽升，一度升逾６００點，全日收報１５８９９，升５４５點或３﹒６％，只有２隻藍籌

股下跌，全日主板成交逾１２８８億元。



＊實際利好終現，中資股大復仇＊



瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰接受外媒訪問時指，人民銀行１月早些時候未如預期進

行降息之後，今天宣布降準大體符合市場預期。凱基證券分析師陳浩認為，市場情緒剛剛有所好

轉，人行在這個時間點出台利好比較合適，但經濟層面還需要財政政策配合。

中資券商股今日大漲，中國銀河（０６８８１）升６﹒２％，廣發証券（０１７７６）走高

６％，中金（０３９０８）升５﹒９％，華泰六八八六（０６８８６）升５﹒５％，海通證券

（０６８３７）升４﹒６％。

潘功勝除了意外宣布降準之外，還預告將於今明兩日（２４至２５日）內發布完善經營性物

業貸款政策，支持房地產企業發展，擴大資金使用範圍，改善房企流動性狀況。內房股亦大感興

奮，融創中國（０１９１８）升８﹒２％，新城發展（０１０３０）漲８﹒２％，中國金茂

（００８１７）升６﹒９％，中國恒大（０３３３３）升６﹒８％，雅居樂（０３３８３）升

６％，越地（００１２３）則升５﹒６％。





＊馬雲增持成最大股東，阿里飆７％＊



阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲上季趁股價持續探底之際，在港股買入價值５０００萬

美元的阿里股份，公司主席蔡崇信同期買入１﹒５億美元的阿里ＡＤＳ股份，兩人共斥資超過

１５億港元增持公司股份。

內媒引述消息人士透露，馬雲與蔡崇信合計持股已超過日本軟銀（ＳｏｆｔＢａｎｋ）的持

股比例，成為阿里大股東。近兩年來，軟銀已通過遠期合約削減了其持股比例，從２０２２年

１２月的７％降至去年５月的不足０﹒５％。

阿里相關人士表示，這體現兩人對阿里前景非常看好，對公司未來發展、對管理團隊及戰略

方向充滿信心。這也有力回應了前段時間馬雲拋售阿里的傳言，馬雲不僅「一股未賣」，還在不

斷增持。

去年１１月，馬雲旗下家族信託提交的監管文件顯示其擬減持１０００萬股阿里股票，市值

逾８﹒７億美元，一度引發阿里股價急跌。

今日阿里飆７﹒３％，同系阿里健康（００２４１）升３﹒８％，阿里影業（０１０６０）

漲５％。騰訊（００７００）全日升３﹒６％，百度（０９８８８）漲６﹒７％，網易

（０９９９９）亦升近６﹒６％。





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