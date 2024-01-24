《經濟通通訊社２４日專訊》市場信心極弱，要求刺激中國經濟及資本市場信心的聲音日增

，而號稱「中國房地產之父」的中房集團前董事長孟曉蘇亦在本周一個公開場合上獻策，認為是

時候以保障房為重心開展「新房改」，以拯救低迷的中國樓市。他建議中央政府要帶頭每年出１

萬億元人民幣興建保障房，引導地方政府投資及提供稅收，以填補「地產低迷期」購買力流失的

窟窿。至於保障房價格，他認為可以定在商品房價格約三分一左右，類似香港的居屋政策，但比

居屋價格更加便宜，而由於保障房十分搶手，很容易就實現資金回籠，還可以有力地拉動建築業

、建材業和相關各個產業，所產生的稅收一點也不少。

盡管商品房保障房雙軌制落實後，對商品房價格勢必產生負面影響，但如果地方政府改為購

買存量房地產項目作保障房用途，則可以幫助內房企業回收資金，解決房屋供應過剩問題。

地產板塊今早領漲，華夏幸福（滬：６００３４０）升３﹒４％，信達地產

（滬：６００６５７）升２﹒５％，新湖中寶（滬：６００２０８）升２﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）升１﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒４％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）揚０﹒７％。

中證監市場一司司長張望軍表示，將配合有關方面進一步加大化解房地產風險的力度。

（ｅｙ）

