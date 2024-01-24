《經濟通通訊社２４日專訊》外圍股市屢破新高，內地投資者近日湧入日經ＥＴＦ、美股

ＥＴＦ等多個跨境ＥＴＦ品種，不但令相關品種出現較高溢價，還對Ａ股市場產生吸金效應，進

一步抽乾股市流動性，不利提振Ａ股。《財聯社》報道指，有券商向部分專業投資者發出通知稱

，接到交易所提示函，提示日經ＥＴＦ、２２５ＥＴＦ、納指指數等ＥＴＦ的交易風險，若出現

異常交易行為的，交易所將依規對該類股的異常交易行為進從嚴認定。還有券商發出的風險提示

函顯示，其回避交易時間至少是「提示日期＋１０個交易日」，即這個時限內不能交易。

業內人士表示，對異常交易進行風險提示是交易所監控違規行為的常規監管動作，但不會直

接要求限制交易，上述回避交易的做法應該是不同的券商根據客戶風險等級進行的強化管理。

根據交易所此前發布的股票異常交易實時監控細則要求，券商需加強對客戶股票交易行為的

管理，及時識別、管理和報告客戶異常交易行為。這些異常交易行為包括虛假申報、拉抬打壓股

價、嚴重異常波動股票申報速率異常等。隨著境外ＥＴＦ出現了明顯的不合理溢價，風險在短期

內快速累積，中介機構會陸續提示風險，提示等級由不同券商研判產生。

易方達今日連續第二日發布公告，旗下美國５０ＥＴＦ將於２０２４年１月２４日開市起至

當日１０：３０停牌；華夏基金連續第六個交易日發布公告，旗下日經ＥＴＦ將於２０２４年１

月２４日開市起至當日１０：３０停牌。（ｌｃ）

