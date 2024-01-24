《經濟通通訊社２４日專訊》太平洋島國瑙魯（Ｎａｕｒｕ）１５日宣布與台灣斷交，尋求

與北京建交。今日中國正式與瑙魯共和國恢復外交關係。

中國外交部發表聲明稱，外交部長王毅今日在北京同瑙?外長安格明舉行會談並簽署《中華

人民共和國和瑙魯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。即日起，兩國恢復大使級外交關係。

根據公報，兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利

、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

瑙魯承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。瑙魯即日斷絕同台灣的

「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。

王毅表示，中方讚賞及歡迎瑙魯內閣會議同中國復交的政治決斷，形容今天中瑙關係翻開了

新的一頁。中瑙復交再次向世界昭示，堅持一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢。

王毅又指，現時仍有極少數國家因為各種原因與台灣地區維持所謂「邦交」關係。中方敦促

這些國家認清時代潮流，與國際社會站在一起，向歷史正確看齊。



＊外交部：中瑙將開展各領域交流合作＊



今日外交部例行記者會上，發言人汪文斌稱，當前中國同太平洋島國關係持續深入發展，中

瑙復交是瑙魯和太平洋島國各界普遍期待，符合雙方根本和長遠利益，中瑙關係已開啟嶄新篇章

。兩國已經打開了友好合作、共同發展的大門，中方將秉持四個充分尊重政策，在平等相待、相

互尊重、合作共贏、開放包容的基礎上，同瑙方開展各領域交流合作，造福兩國人民和子孫後代

。（ｒｙ）

