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AH股新聞

24/01/2024 14:00

【提振Ａ股】中證監：股市波動感同身受，將建設以投資者為本市場

　　《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市場近日震盪不絕，中證監今日發布副主席王建軍接受媒
體採訪時的發言，王建軍指資本市場震盪走弱、波動加大，中證監認真傾聽、感同身受。
　　他表示，保護好廣大投資者是中證監巨大的責任，而個人投資者尤其是中小投資者，在信息
、資金、工具運用等方面存在劣勢，更容易受到財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法違規行為
的侵害，這要求中證監牢固樹立以投資者為本的理念，始終把保護投資者特別是中小投資者合法
權益作為工作的重中之重，不過他承認，在保護投資者方面還有落實不到位的地方，距離大家的
期待還有差距。
　　王建軍指，中證監將更加突出以投資者為本，本就是根，根深才能木茂。只有把投資者保護
好了，市場繁榮發展才有根基，中證監將把這一理念貫穿到市場制度設計、監管執法各方面全流
程，加快完善投資者保護的制度機制，全力營造公開公平公正的市場秩序和法治環境，讓投資者
切實感受到市場的公平正義。
　　王建軍指出，市場一定會走出短期的困擾，回歸到穩定健康發展的道路上來。堅定相信，中
國經濟的前景是光明的，中國股市的前景是光明的。（ｅｙ）

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