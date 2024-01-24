《經濟通通訊社２４日專訊》中證監今日發布副主席王建軍接受媒體採訪時的發言，王建軍

稱要在制度機制設計上更加體現投資者優先，讓廣大投資者有回報、有獲得感。

一是大力提升上市公司質量。上市公司質量突出體現在給投資者的回報上。上市公司要牢固

樹立回報股東意識，沒有合理的回報就不是合格的上市公司。投資者買股票是要回報的，股市的

長期回報要能高於存款、債券的收益，才是更加可持續的。中證監將進一步完善上市公司質量評

價標準，突出回報要求，大力推進上市公司通過回購註銷、加大分紅等方式，更好回報投資者。

支持上市公司注入優質資產、市場化併購重組，激發經營活力。鞏固深化常態化退市機制，對重

大違法和沒有投資價值的公司「應退盡退」，加速優勝劣汰。

二是回報投資者要發揮證券基金機構的作用。中證監將健全保薦機構評價機制，突出對其保

薦公司的質量考核特別是對投資者回報的考核，不能把沒有長期回報的公司帶到市場上來。中證

監將完善基金產品註冊、投研能力評價等制度安排，引導投資機構轉變「重銷售輕服務」的觀念

，增強專業管理能力，加大產品和服務創新，更好滿足投資者財富管理需求。

三是梳理完善基礎制度安排。全面評估發行定價、詢價等機制，支持更多投資者參與，增強

投資者獲得感。把公平性放在更加突出位置，健全適合國情市情的量化交易監管制度，優化完善

減持、融券、轉融通等制度規則。



＊王建軍：要讓欺詐者「牢底坐穿」＊



王建軍又表示，要加強對上市公司的監管，稱有的上市公司誠信意識不強，上市目的不純，

缺乏公眾公司姓「公」的基本認知，侵害投資者利益的事時有發生，嚴重影響投資者信心。

王指，中證監將堅守監管主責主業，落實好金融監管要「長牙帶刺」、有稜有角的要求，加

快完善更加嚴格的資本市場監管執法體系，增強監管穿透力。特別是進一步健全資本市場防假打

假制度機制，保持「零容忍」高壓態勢。對於欺詐發行等嚴重損害投資者利益的違法行為，堅決

重拳打擊，讓其「傾家蕩產、牢底坐穿」。對參與造假的中介機構一體追責，讓其痛到不敢再為

。（ｅｙ）

