《經濟通通訊社２４日專訊》中證監今日發布副主席王建軍接受媒體採訪時的發言，王建軍
稱要在制度機制設計上更加體現投資者優先，讓廣大投資者有回報、有獲得感。
一是大力提升上市公司質量。上市公司質量突出體現在給投資者的回報上。上市公司要牢固
樹立回報股東意識，沒有合理的回報就不是合格的上市公司。投資者買股票是要回報的，股市的
長期回報要能高於存款、債券的收益，才是更加可持續的。中證監將進一步完善上市公司質量評
價標準，突出回報要求，大力推進上市公司通過回購註銷、加大分紅等方式，更好回報投資者。
支持上市公司注入優質資產、市場化併購重組，激發經營活力。鞏固深化常態化退市機制，對重
大違法和沒有投資價值的公司「應退盡退」，加速優勝劣汰。
二是回報投資者要發揮證券基金機構的作用。中證監將健全保薦機構評價機制，突出對其保
薦公司的質量考核特別是對投資者回報的考核，不能把沒有長期回報的公司帶到市場上來。中證
監將完善基金產品註冊、投研能力評價等制度安排，引導投資機構轉變「重銷售輕服務」的觀念
，增強專業管理能力，加大產品和服務創新，更好滿足投資者財富管理需求。
三是梳理完善基礎制度安排。全面評估發行定價、詢價等機制，支持更多投資者參與，增強
投資者獲得感。把公平性放在更加突出位置，健全適合國情市情的量化交易監管制度，優化完善
減持、融券、轉融通等制度規則。
＊王建軍：要讓欺詐者「牢底坐穿」＊
王建軍又表示，要加強對上市公司的監管，稱有的上市公司誠信意識不強，上市目的不純，
缺乏公眾公司姓「公」的基本認知，侵害投資者利益的事時有發生，嚴重影響投資者信心。
王指，中證監將堅守監管主責主業，落實好金融監管要「長牙帶刺」、有稜有角的要求，加
快完善更加嚴格的資本市場監管執法體系，增強監管穿透力。特別是進一步健全資本市場防假打
假制度機制，保持「零容忍」高壓態勢。對於欺詐發行等嚴重損害投資者利益的違法行為，堅決
重拳打擊，讓其「傾家蕩產、牢底坐穿」。對參與造假的中介機構一體追責，讓其痛到不敢再為
。（ｅｙ）
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