  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/01/2024 14:31

《中國要聞》網易遊戲：未成年人農曆新年期間只能玩９小時遊戲

　　《經濟通通訊社２４日專訊》網易（０９９９９）旗下網易遊戲宣布今年寒假限玩通知，未
成年人可以在２月９日至１７日農曆新年期間，每日晚上８時至９時體驗遊戲，共計９小時。
　　網易遊戲表示，家長還可使用網易未成年人護航平台查看、管理孩子的遊戲時長和消費，並
在遊戲內開啟未成年人模式，從而進一步管理孩子的遊戲行為。（ｃｔ）

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/01/2024 14:44  《中國要聞》Ｂ站與日本海洋堂合作，獲ＷＦ大陸地區獨家主辦權

下一篇新聞︰24/01/2024 14:27  《Ａ股焦點》內險股低位急漲，太保Ａ漲近半成，人保Ａ升４％

其他AH股新聞
More

24/01/2024 14:50  【內房困局】碧桂園旗下公司欠稅５﹒２億，涉企業所得稅、增值稅

24/01/2024 14:45  《Ａ股焦點》上海板塊逾３０股漲停，易居ＣＥＯ籲加碼鬆綁滬樓市

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金