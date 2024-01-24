《經濟通通訊社２４日專訊》網易（０９９９９）旗下網易遊戲宣布今年寒假限玩通知，未
成年人可以在２月９日至１７日農曆新年期間，每日晚上８時至９時體驗遊戲，共計９小時。
網易遊戲表示，家長還可使用網易未成年人護航平台查看、管理孩子的遊戲時長和消費，並
在遊戲內開啟未成年人模式，從而進一步管理孩子的遊戲行為。（ｃｔ）
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24/01/2024 14:31
《中國要聞》網易遊戲：未成年人農曆新年期間只能玩９小時遊戲
《經濟通通訊社２４日專訊》網易（０９９９９）旗下網易遊戲宣布今年寒假限玩通知，未
成年人可以在２月９日至１７日農曆新年期間，每日晚上８時至９時體驗遊戲，共計９小時。
網易遊戲表示，家長還可使用網易未成年人護航平台查看、管理孩子的遊戲時長和消費，並
在遊戲內開啟未成年人模式，從而進一步管理孩子的遊戲行為。（ｃｔ）
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