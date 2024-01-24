《經濟通通訊社２４日專訊》網易（０９９９９）旗下網易遊戲宣布今年寒假限玩通知，未

成年人可以在２月９日至１７日農曆新年期間，每日晚上８時至９時體驗遊戲，共計９小時。

網易遊戲表示，家長還可使用網易未成年人護航平台查看、管理孩子的遊戲時長和消費，並

在遊戲內開啟未成年人模式，從而進一步管理孩子的遊戲行為。（ｃｔ）

