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AH股新聞

24/01/2024 14:44

《中國要聞》Ｂ站與日本海洋堂合作，獲ＷＦ大陸地區獨家主辦權

　　《經濟通通訊社２４日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）宣布與全球最大規模的手辦模型展
Ｗｏｎｄｅｒ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ主辦方、日本知名玩具製造商海洋堂達成合作，獲得ＷＦ中國
大陸地區獨家主辦權。
　　從２０２４年起，Ｂ站將在中國大陸地區舉辦ＷＦ線下展會活動，為全球手辦模型品牌方、
ＩＰ方、創作者和愛好者提供交流平台。（ｃｔ）

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