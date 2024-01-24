《經濟通通訊社２４日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）宣布與全球最大規模的手辦模型展
Ｗｏｎｄｅｒ Ｆｅｓｔｉｖａｌ主辦方、日本知名玩具製造商海洋堂達成合作，獲得ＷＦ中國
大陸地區獨家主辦權。
從２０２４年起，Ｂ站將在中國大陸地區舉辦ＷＦ線下展會活動，為全球手辦模型品牌方、
ＩＰ方、創作者和愛好者提供交流平台。（ｃｔ）
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24/01/2024 14:44
《中國要聞》Ｂ站與日本海洋堂合作，獲ＷＦ大陸地區獨家主辦權
《經濟通通訊社２４日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）宣布與全球最大規模的手辦模型展
Ｗｏｎｄｅｒ Ｆｅｓｔｉｖａｌ主辦方、日本知名玩具製造商海洋堂達成合作，獲得ＷＦ中國
大陸地區獨家主辦權。
從２０２４年起，Ｂ站將在中國大陸地區舉辦ＷＦ線下展會活動，為全球手辦模型品牌方、
ＩＰ方、創作者和愛好者提供交流平台。（ｃｔ）
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