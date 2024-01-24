《經濟通通訊社２４日專訊》中國當局繼續打出振信心組合拳，企圖逆轉投資者預期。繼２

萬億元（人民幣．下同）平準基金傳聞後，中證監官員最新開腔表示，要防止出台不利於資本市

場預期的政策措施，穩定市場預期，同時擬出手打壓跨境ＥＴＦ炒風，另外還大力宣傳馬雲和蔡

崇信購入自家阿里巴巴（０９９８８）股票，釋放中國股市見底的訊號。

滬綜指今早高開０﹒４％，盤中高見２７９４﹒１５點，但二千八關壓力巨大，在半導體、

互聯網、通信設備等科技股集體回吐下，滬指半日收盤倒跌０﹒１５％，報２７６６﹒７９點。

深市跌勢更強，深成指挫１﹒１６％，創業板指跌１﹒６８％。

兩市半日成交４１３３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少６﹒７％。面對大規

模逆回購到期，人民銀行今日進行４６３０億元７天期逆回購，淨回籠８４０億元，連續兩日收

水高達３７９０億元。

陸股通暫淨流出超過２８億元。

日經ＥＴＦ炒風見冷，盤中曾超高惟半日收市無升跌，惟美國５０ＥＴＦ連續第三日漲停，

出現逾三成溢價。



＊晶片股領跌，中字頭撐市＊



晶片股今日領跌Ａ股，拖累創業板、及科創板急挫。晶升股份（滬：６８８４７８）瀉

７﹒４％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌６﹒４％，長電科技（滬：６００５８４）跌

６﹒１％，通富微電（深：００２１５６）挫６％，中微公司（滬：６８８０１２）跌４﹒７％

。

通信設備板塊方面，新易盛（深：３００５０２）挫６﹒５％，長盈通

（滬：６８８１４３）跌６﹒５％，映翰通（滬：６８８０８０）跌６﹒１％，太辰光

（深：３００５７０）跌４﹒９％，北斗星通（深：００２１５１）跌４﹒８％。

留意中字頭有托市跡象，中糧資本（深：００２４２３）漲停，中航產融

（滬：６００７０５）升７％，中油資本（深：０００６１７）升６﹒７％，中國中鐵

（滬：６０１３９０）、中國外運（滬：６０１５９８）升３﹒４％，中國建築

（滬：６０１６６８）升２﹒２％。（ｅｙ）



