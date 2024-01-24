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AH股新聞

24/01/2024 11:34

《Ａ股行情》唱好股市不敵科技股跌浪，滬指半日倒跌０﹒１５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國當局繼續打出振信心組合拳，企圖逆轉投資者預期。繼２
萬億元（人民幣．下同）平準基金傳聞後，中證監官員最新開腔表示，要防止出台不利於資本市
場預期的政策措施，穩定市場預期，同時擬出手打壓跨境ＥＴＦ炒風，另外還大力宣傳馬雲和蔡
崇信購入自家阿里巴巴（０９９８８）股票，釋放中國股市見底的訊號。
　　滬綜指今早高開０﹒４％，盤中高見２７９４﹒１５點，但二千八關壓力巨大，在半導體、
互聯網、通信設備等科技股集體回吐下，滬指半日收盤倒跌０﹒１５％，報２７６６﹒７９點。
深市跌勢更強，深成指挫１﹒１６％，創業板指跌１﹒６８％。
　　兩市半日成交４１３３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少６﹒７％。面對大規
模逆回購到期，人民銀行今日進行４６３０億元７天期逆回購，淨回籠８４０億元，連續兩日收
水高達３７９０億元。
　　陸股通暫淨流出超過２８億元。
　　日經ＥＴＦ炒風見冷，盤中曾超高惟半日收市無升跌，惟美國５０ＥＴＦ連續第三日漲停，
出現逾三成溢價。
　
＊晶片股領跌，中字頭撐市＊
　
　　晶片股今日領跌Ａ股，拖累創業板、及科創板急挫。晶升股份（滬：６８８４７８）瀉
７﹒４％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌６﹒４％，長電科技（滬：６００５８４）跌
６﹒１％，通富微電（深：００２１５６）挫６％，中微公司（滬：６８８０１２）跌４﹒７％

　　通信設備板塊方面，新易盛（深：３００５０２）挫６﹒５％，長盈通
（滬：６８８１４３）跌６﹒５％，映翰通（滬：６８８０８０）跌６﹒１％，太辰光
（深：３００５７０）跌４﹒９％，北斗星通（深：００２１５１）跌４﹒８％。
　　留意中字頭有托市跡象，中糧資本（深：００２４２３）漲停，中航產融
（滬：６００７０５）升７％，中油資本（深：０００６１７）升６﹒７％，中國中鐵
（滬：６０１３９０）、中國外運（滬：６０１５９８）升３﹒４％，中國建築
（滬：６０１６６８）升２﹒２％。（ｅｙ）
　

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