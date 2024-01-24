《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股維穩頻出新招，外電報道指中國金融期貨交易所親自致電

多家投資機構進行「關心」，暗示要限制客戶對股指期貨進行投機性的做空行為，警告不能肆無

忌憚地去做空，尤其是「裸空」行為。與此同時，中午Ａ股休市期間，中證監官方平台發布副主

席王建軍接受媒體採訪時的發言，他指資本市場震盪走弱、波動加大感同身受，深知只有廣大投

資者有實實在在的獲得感，資本市場平穩健康發展才能有牢固的根基，從而真正實現穩市場、穩

信心。中證監將更加突出以投資者為本，全力營造公開公平公正的市場秩序和法治環境，讓投資

者切實感受到市場的公平正義。

Ａ股早段升跌互見，在市場傳出維穩新招後，午後突發大漲，保險、券商、地產等板塊集體

拉漲，尾盤更愈升愈急，帶動滬綜指收漲１﹒８％，報２８２０﹒７７點，不但重返二千八，還

刷新自去年７月２８日以來最大單日升幅。深市早段隨科技股急跌，深成指全日則倒升１％，創

業板指曾跌超過２％，收市倒升０﹒５１％。

兩市全日成交７６６９億元（人民幣．下同），按日增８﹒９％。面對大規模逆回購到期

，人民銀行今日進行４６３０億元７天期逆回購，淨回籠８４０億元，連續兩日收水高達

３７９０億元。

樂觀資金進場，外資解套，陸股通淨流出約５﹒４億元。

內地擬出手打壓跨境ＥＴＦ炒風，日經ＥＴＦ投資熱情降溫，今日收跌５﹒４％，然而美國

５０ＥＴＦ連續第三日漲停，出現逾三成溢價。



＊金融股集體漲＊



券商股今日狂飆領跑，華鑫股份（滬：６００６２１）、首創證券（滬：６０１１３６）、

光大證券（滬：６０１７８８）漲停，中國銀河（滬：６０１８８１）升５﹒３％，東方財富

（深：３０００５９）升４﹒４％，國金證券（滬：６００１０９）走高４﹒１％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升３﹒９％。

保險板塊在低位難得吐氣揚眉一回，中國人壽（滬：６０１６２８）漲５﹒３％，中國太保

（滬：６０１６０１）升５﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）升４﹒７％，新華保險

（滬：６０１３３６）升４﹒６％。

多元金融掀漲停潮，包括中航產融（滬：６００７０５）、中糧資本（深：００２４２３）

、香溢融通（滬：６００８３０）、中油資本（深：０００６１７）、新力金融

（滬：６００３１８）等。



＊業界呼籲新房改，地產股炒作＊



號稱「中國房地產之父」的中房集團前董事長孟曉蘇在本周一個公開場合上獻策，認為是時

候以保障房為重心開展「新房改」，建議中央政府要帶頭每年出１萬億元人民幣興建保障房，引

導地方政府投資及提供稅收，以填補「地產低迷期」購買力流失的窟窿，價格可以定在商品房價

格約三分一左右。地產股今日大漲，華僑城Ａ（深：００００６９）升５﹒４％，金地集團

（滬：６００３８３）升３﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒６％，萬科Ａ

（深：０００００２）升２﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒８％。

另外，上海本地板塊大爆發，超過３０隻個股漲停，當中包括申達股份

（滬：６００６２６）、新黃浦（滬：６００６３８）、上海物貿（滬：６００８２２）、錦江

在線（滬：６００６５０）、中國海誠（深：００２１１６）、上海建科（滬：６０３１５３）

、浦東金橋（滬：６００６３９）、長江投資（滬：６００１１９）等。易居企業首席執行官丁

祖昱在上海市政協專題會議上建議，應繼續支持開發企業主體進一步參與上海房地產投資開發，

支持剛性和改善性購房需求，進一步降低更多「新上海人」的購房門檻。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２７７﹒１１ ＋１﹒４０

上證綜合指數 ２８２０﹒７７ ＋１﹒８０ ３５７３﹒１６

上證Ａ股指數 ２９５７﹒３５ ＋１﹒７９

深證成份指數 ８６８２﹒１９ ＋１﹒００ ４０９６﹒３８

深圳創業板指數 １６９６﹒１９ ＋０﹒５１

上證Ｂ股指數 ２３６﹒０８ ＋３﹒９７ ０﹒４６

深證Ｂ股指數 １０１５﹒１８ ＋１﹒５８ ０﹒７７

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