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AH股新聞

24/01/2024 11:34

《深股通》深成指半日跌１﹒１６％，資金流出２２﹒４億元人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》深證成分指數半日收市跌１﹒１６％，報８４９６﹒６２點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４２﹒１２億元，賣盤超買盤，
淨流出２２﹒４億元。（ｒｙ）

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