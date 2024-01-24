《經濟通通訊社２４日專訊》今年中國股市遭遇極差開局，恒指暫蒸發一成，投資者信心盡

失，資金湧向債市和對標外國股指的ＥＴＦ產品上，被內地稱為「私募魔女」的半夏投資創始人

李蓓一直是中國股市的堅定唱好護旗手，但在她的帶領下，其半夏宏觀對沖基金目前淨值較去年

年中高點回撤了２５％，李蓓表示這是她職業生涯中的最大跌幅。一向語出驚人的李蓓面對客戶

的失望，也不得不公開認錯，她在微信公眾號上表示：「我的確犯了速勝論的錯誤」。

她此前對中國政府去年第四季度的房地產政策持樂觀態度，認為新措施可以遏制房地產危機

，但是實際上政策的落地力度和執行速度低於預期，而且財政和貨幣政策支持有所放緩。李蓓表

示，中國政府對疲弱經濟的政策回應力度未能達到她的預期，她已「戰術性地減了倉」，不過她

長遠來看仍然對中國充滿信心：「不打算抱怨國家責怪政府，也不會因此懷疑國運」。



＊獅城基金押注港股血虧，胡錫進籲國家救信心＊



不止是李蓓，就連外國也有專業投資者此前押注中國大力刺激經濟，結果遭遇血虧，心碎離

場。新加坡資產管理公司亞洲創世紀旗下宏觀基金押注香港股指並做空日經指數，結果在今年１

月首三周基金淨值暴跌１８﹒８％，公司決定關閉有關基金。

亞洲創世紀創始人、首席投資官蔡順福發出一封給投資者的信，承認自己犯下大錯，低估了

日經指數上升趨勢，以及嘗試在恒指和恒生科指找出底位，基金會向投資者歸還剩餘本金。蔡順

福在信中表示，不能理解中國政策制定者的不一致性，例如他不理解中國政府為何不遏制通縮，

導致市場喪失信心，股市陷入長期熊市。他說自己已經失去作為交易員的信心，「我過去的經驗

不再有效，相反的是對我有害」。

至於前《環球時報》總編、現Ａ股股民胡錫進亦損失慘重，他的倉位在本周一（２２日）大

跌市中蒸發超過１萬元人民幣，累計總虧損額超過７萬元人民幣。胡錫進此前表示，他為周一的

內地股市表現感到難過，並指股市連跌的影響已超越資本市場，對整個經濟和社會綜合信心的影

響負面，認為這是目前防範金融風險和提振社會信心的迫切一環。（ｅｙ）

