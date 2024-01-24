《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行副行長宣昌能今日在國新辦新聞發布會上表示，為深

化內地和香港金融合作，人民銀行和香港金融管理局決定推出六項舉措，涉及金融市場互聯互通

、跨境資金便利化以及深化金融合作等多個方面，可以概括為「三聯通、三便利」。

一是將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品。

二是進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外

機構參與債券回購（含「債券通」渠道）。

三是發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展和便利大灣區個人投

資渠道。

四是在大灣區實施港澳居民購房支付便利化政策，更好滿足港澳居民置業需要。

五是擴大深港跨境徵信合作試點範圍，便利深港企業跨境融資。

六是深化數字人民幣跨境試點，為香港和內地居民企業帶來更多便利。

下一步，人民銀行將與內地及香港金融管理部門密切配合，共同推動各項政策舉措落地見效

，進一步優化金融服務，加強金融合作，助推香港國際金融中心發展。（ｃｔ）

