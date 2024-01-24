【ＦＯＣＵＳ】以為買的是固定收益，原來卻是燙手山芋－－當紛紛揚揚的雪花降臨大半個

神州

，眾多投資者才幡然醒悟，愈滾愈大的「雪球」隨時可能砸死人。眼見該衍生品常見挂鈎的中證

５００指數，周三（２４日）掉頭轉跌半日挫０﹒９％至４８２２點，市場密切注視會否再逼近

新一輪「敲入區」。



＊湯總、敲入，兩詞一夜爆火＊



「黑色星期一」暴瀉４﹒７％或２３７點的中證５００指數，令無數過去一兩年買入「雪球

」衍生品的投資者見財化水，更令「湯總」和「敲入」兩個詞一夜爆火。

網絡截圖中，對「２００萬本金和票息皆無」以一個淡定「嗯」字回覆的湯總，料是眾多「

雪球」衍生品的投資者之一。所謂「雪球」，是指主要由券商發行，挂鈎某標的（如中證５００

、中證１０００、恒生科指）的收益憑證；由於券商設定「敲出」收盤價（如較現價漲３％）、

「敲入」收盤價（如較現價跌２０％或２５％）極不對稱，令投資者認為期限內標的區間震盪、

微漲的概率，遠高於極端下跌的概率，因此傾向將此當作穩賺不賠的高收益固定收益投資。

以中證５００過去兩年最低見５１５８點看，觸及最集中的「敲入」線４８６５點的機會可

謂渺茫，況且即使觸發「敲入」，只要標的在期限結束時重回期初價格，就能保住本金。不過，

開年連挫的Ａ股令湯總的雪球產品在到期日定格於跌幅２６﹒８３％，跌穿２５％下限，終致

２００萬本金全無。



＊不經意偶然，頻釀大衝擊＊



跌穿４８６５點的中證５００指數，現面臨第二個集中「敲入」區４３００－４６００點的

考驗，盡管如此，相比２０１７年Ａ股股權質押規模高逾５萬億，以及Ａ股總市值６５萬億，機

構測算的雪球本金規模約３０００億出頭，可謂小巫見大巫。

既然湯總的經歷看起來只是個案，為何在Ａ股引發軒然大波？原因之一是，當標的觸及

「敲入」，券商需降低現貨倉位或沽出期指，加劇市場?壓；原因之二是，部分高槓桿買入雪球

的人，往往因跌市而被動平倉，成為砸盤資金的犧牲品；原因之三亦是最重要的原因，則是又一

款昔日明星產品跌落神壇造成的心理衝擊。

從穩賺到大賠的例子遠不止此，背後的觸發因素往往就是不經意的偶然。兩周前獲現貨

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４２０億美元，以及地區銀行股集體暴瀉。

瞬息萬變的投資市場，天堂和地獄之間，那麼遠那麼近。

