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AH股新聞

25/01/2024 09:02

《中國要聞》江西新余火災致３９人死亡，目擊者：樓上有培訓機構

　　《經濟通通訊社２５日專訊》江西新余市渝水區一臨街店鋪２４日１５時３０分許發生火災
。截至目前，事故已造成３９人死亡、９人受傷，仍有人員被困。
　　有附近的商店老闆表示，起火商鋪位於沿街店鋪的負一層，尚未開業還在裝修階段。目擊者
表示，現場看不到明火，只能看到濃煙。起火位置附近有網吧、超市，樓上是棋牌室、培訓機構
、賓館。「大部分是學生，那裏是一個大專升本科的培訓機構，我看出來的好多都是學生，１９
歲２０歲左右。有自己逃出來的，也有消防救出來的。」目擊者表示，起火位置是二樓，冒很大
的煙，有些人從樓上跳下來逃生。
階段。
　
＊習近平：全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員家屬安撫善後＊
　
　　事故發生後，中共中央總書記習近平高度重視並作出重要指示，要全力救治受傷人員，妥善
做好遇難人員家屬安撫善後等工作。這是近期發生的又一起重大安全生產事故，要盡快查明原因
，依法嚴肅追責，進行深刻反思。
　　習近平強調，各地區和有關部門要深刻吸取教訓，克服麻痺思想和僥幸心理，進一步壓實安
全生產責任，認真排查隱患，狠抓工作落實，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群
眾生命財產安全和社會大局穩定。（ｅｗ）

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