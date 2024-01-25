《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家能源局市場監管司副司長劉剛在發布
會上表示，２０２４年，在電力市場建設方面統籌做好以下幾方面工作。一是統籌推進電力市場
建設。二是完善電力輔助服務市場制度。三是進一步推進省級電力市場建設。四是穩妥推進區域
電力市場建設。五是強化電力市場監管。
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25/01/2024 13:38
《駐京專電》能源局：今年在電力市場建設做好五方面工作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家能源局市場監管司副司長劉剛在發布
會上表示，２０２４年，在電力市場建設方面統籌做好以下幾方面工作。一是統籌推進電力市場
建設。二是完善電力輔助服務市場制度。三是進一步推進省級電力市場建設。四是穩妥推進區域
電力市場建設。五是強化電力市場監管。
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