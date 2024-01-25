  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/01/2024 15:57

【內房困局】肖遠企：房地產對經濟有重要影響，金融業須大力支持

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家金融監督管理總局副局長肖遠企今日在國新辦新聞發布會
上表示，房地產產業鏈條長、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾生活也息息
相關，金融業責無旁貸，必須大力支持。
　　他提到，目前銀行對房地產融資主要有以下三個渠道：一是對房地產企業的開發貸款和個人
住房貸款。截至目前，開發貸款和個人住房貸款的餘額分別是１２﹒３萬億元（人民幣．下同）
和３８﹒３萬億元，其中２０２３年就分別發放了開發貸款３萬億元，住房按揭貸款６﹒４萬億
元，這兩項加起來將近１０萬億元，體量非常大。
　　二是銀行投資房地產企業債券，去年末銀行購買房企債券餘額４２７５億元，銀行投資房地
產企業發行的債券金額也較大，２０２３年比２０２２年增長了１５％。
　　其三，銀行在２０２３年還向房地產企業提供了併購貸款、存量展期貸款，兩項加起來超過
１萬億元。
　　另外，在「保交樓」方面，截至２０２３年底，３５００億元「保交樓」專項借款絕大部分
都已經投放到項目，商業銀行還提供了相應的商業配套融資，確保「保交樓」任務完成。
（ｌｃ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金