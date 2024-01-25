《經濟通通訊社２５日專訊》國家金融監督管理總局副局長肖遠企今日在國新辦新聞發布會

上表示，房地產產業鏈條長、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾生活也息息

相關，金融業責無旁貸，必須大力支持。

他提到，目前銀行對房地產融資主要有以下三個渠道：一是對房地產企業的開發貸款和個人

住房貸款。截至目前，開發貸款和個人住房貸款的餘額分別是１２﹒３萬億元（人民幣．下同）

和３８﹒３萬億元，其中２０２３年就分別發放了開發貸款３萬億元，住房按揭貸款６﹒４萬億

元，這兩項加起來將近１０萬億元，體量非常大。

二是銀行投資房地產企業債券，去年末銀行購買房企債券餘額４２７５億元，銀行投資房地

產企業發行的債券金額也較大，２０２３年比２０２２年增長了１５％。

其三，銀行在２０２３年還向房地產企業提供了併購貸款、存量展期貸款，兩項加起來超過

１萬億元。

另外，在「保交樓」方面，截至２０２３年底，３５００億元「保交樓」專項借款絕大部分

都已經投放到項目，商業銀行還提供了相應的商業配套融資，確保「保交樓」任務完成。

（ｌｃ）

