《經濟通通訊社２５日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４５４﹒２３億元，買盤超賣盤，額度全日使用６５﹒７７億元，佔每日額度
１２﹒６％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０１﹒７９億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１８﹒２１億元，佔每日額度４﹒３％。
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25/01/2024 16:21
《滬港通》北向額度全日使用６５﹒８億，南向使用１８﹒２億
《經濟通通訊社２５日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４５４﹒２３億元，買盤超賣盤，額度全日使用６５﹒７７億元，佔每日額度
１２﹒６％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０１﹒７９億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１８﹒２１億元，佔每日額度４﹒３％。
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