《經濟通通訊社２５日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９１﹒０４億元，買盤超賣盤，額度全日使用２８﹒９６億元，佔每日額度５﹒６％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒６１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２０﹒３９億元，佔每日額度４﹒９％。
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25/01/2024 16:21
《深港通》北向額度全日使用２９億，南向使用２０﹒４億
《經濟通通訊社２５日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９１﹒０４億元，買盤超賣盤，額度全日使用２８﹒９６億元，佔每日額度５﹒６％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒６１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２０﹒３９億元，佔每日額度４﹒９％。
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