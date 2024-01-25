《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對江西新余市一臨街店鋪火災事故作重要指示

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１月２４日１５時３０分許，江西新余市渝水區一臨街店鋪發生火災。截至目前，事故已造成

３９人死亡、９人受傷，仍有人員被困。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示

，要全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員家屬安撫善後等工作。



中證監：建設以投資者為本的資本市場

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中證監副主席王建軍２４日在接受採訪時表示，要建設以投資者為本的資本市場，只有把投資者

保護好了，市場繁榮發展才有根基。中證監將把這一理念貫穿到市場制度設計、監管執法各方面

全流程，加快完善投資者保護的制度機制，讓投資者切實感受到市場的公平正義。



支持資本市場健康發展，多部門密集釋放積極信號

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最近，多部門就促進資本市場平穩健康發展密集發聲。從各部委釋放的信號來看，有關部門將健

全完善資本市場基礎制度，大力提升上市公司質量和投資價值，增強投資者回報，提高廣大投資

者獲得感。





《上海證券報》



人行決定降準０﹒５個百分點

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人行行長潘功勝２４日在國新辦新聞發布會上表示，人行將於２月５日起，下調金融機構存款準

備金率０﹒５個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒０％。此次降準

將向市場提供長期流動性約１萬億元人民幣。



國資委「點題」市值管理考核

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國資委相關負責人日前在國新辦新聞發布會上，對於將市值管理納入中央企業負責人業績考核的

介紹，引發了市場強烈反響。當日，一批「中字頭」股票紛紛大漲。



建設以投資者為本的資本市場

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中證監副主席王建軍２４日在接受採訪時表示，要建設以投資者為本的資本市場，只有把投資者

保護好了，市場繁榮發展才有根基。中證監將把這一理念貫穿到市場制度設計、監管執法各方面

全流程，加快完善投資者保護的制度機制，讓投資者切實感受到市場的公平正義。





《證券時報》



人行推動調降社會融資成本

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人行行長潘功勝２４日在國新辦新聞發布會上宣布，人行將於２月５日降準０﹒５個百分點，向

市場提供流動性１萬億元人民幣；１月２５日下調支農支小再貸款、再貼現利率０﹒２５個百分

點，從２％下調到１﹒７５％，並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。



建設以投資者為本的資本市場

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中證監副主席王建軍２４日在接受採訪時表示，要建設以投資者為本的資本市場，只有把投資者

保護好了，市場繁榮發展才有根基。中證監將把這一理念貫穿到市場制度設計、監管執法各方面

全流程，加快完善投資者保護的制度機制，讓投資者切實感受到市場的公平正義。



進一步研究將市值管理納入央企負責人業績考核

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國務院新聞辦公室２４日舉行發布會，國務院國資委產權管理局負責人謝小兵表示，將進一步研

究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。（ｌｃ）

