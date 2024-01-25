《神州經脈》人民銀行行長潘功勝提出「降準＋定向降息＋房企融資放寬」組合拳，官媒引

導輿論稱利好「超預期」，以圖提振市場情緒，央企上市公司今日配合政策風向，上演暴力拉漲

大戲。中字頭多股拉漲停，推動滬深股市愈升愈急，實現低位三連彈，滬綜指狂飆３﹒０３％收

市，報２９０６﹒１１點，是自１月１５日以來首次返回二千九關口；深成指漲２％，創業板指

同升１﹒４５％。全日約１００隻個股漲停，超過４８００隻個股飄紅。兩市全日成交８９１５

億元（人民幣．下同），按日大升１６﹒２％，是去年１２月１１日以來成交新高，陸股通淨流

入超過６２億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家金融監督管理總局副局長肖遠企今日在國新辦新聞發布會上表示，房地產產業鏈條長

、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾生活也息息相關，金融業責無旁貸，必

須大力支持。對開發建設暫時遇到困難但資金能夠平衡的項目，不盲目抽貸、壓貸、斷貸，要通

過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以更大力度的支持。近期還將召開相關工作

部署會，要求銀行盡快行動起來，在城市人民政府牽頭協調下，與住建部門一起因城施策，用好

政策工具箱，更加精準支持房地產項目合理融資需求。要繼續做好個人住房貸款金融服務。支持

各地城市政府和住建部門，因城施策進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策。



２﹒ 國家金融監督管理總局新聞發言人劉志清今日在國新辦新聞發布會上表示，截至２０２３

年末，國內銀行業金融機構不良貸款餘額３﹒９５萬億元，較年初增加１４９５萬億元；不良貸

款率１﹒６２％。商業銀行逾期９０天以上貸款與不良貸款比例為８４﹒２％，保持在較低水平

；全年處置不良資產３萬億元，保持處置力度。



３﹒ 肖遠企今日在國新辦新聞發布會上表示，將繼續堅定推進金融領域高水平對外開放，歡迎

各類外資機構和長期資本來中國展業興業；鼓勵外資金融機構與中資同行在股權管理、產品開發

，比如技術以及人才交流培訓等方面開展廣泛合作。支持外資金融機構深度參與上海、香港國際

金融中心建設。



４﹒ 人民銀行、國家金監總局發布《關於做好經營性物業貸款管理的通知》，明確在２０２４

年底前，對規範經營、發展前景良好的房地產開發企業，全國性商業銀行發放的經營性物業貸款

在用於與物業本身相關的經營性資金需求、置換建設購置物業形成的貸款和股東借款等外，還可

用於償還房地產開發企業及其集團控股公司存量房地產領域的相關貸款和公開市場債券。



５﹒ 人民銀行宣布，實施「跨境理財通２﹒０」，優化准入條件、參與機構範圍等方面。「南

向通」的內地投資者門檻，新增「近３年個人年均收入不低於４０萬元」的可選條件，個人投資

者投資額度由１００萬元，提高至３００萬元；業務試點範圍擴大至證券公司亦可參與。此外，

人民銀行發布《關於進一步支持境外機構投資者開展銀行間債券市場債券回購業務的公告》，明

確境外機構投資者範圍。



６﹒ 國家能源局市場監管司副司長劉剛在發布會上表示，２０２４年，在電力市場建設方面統

籌做好五方面工作。一是統籌推進電力市場建設。二是完善電力輔助服務市場制度。三是進一步

推進省級電力市場建設。四是穩妥推進區域電力市場建設。五是強化電力市場監管。此外，

２０２３年１－１２月，全國電力市場交易電量５﹒７萬億千瓦時，同比增長７﹒９％，佔全社

會用電量比例６１﹒４％，比上年提高０﹒６個百分點。



７﹒ 國際數據公司ＩＤＣ報告顯示，受華為等中國對手競爭加劇的影響，去年第四季度蘋果在

中國市場的智能手機出貨量同比降２﹒１％。不過，２０２３年全年而言，蘋果以１７﹒３％的

市場份額取代ｖｉｖｏ，首次成為中國智能手機市場最暢銷品牌。



８﹒ 中國與新加坡２月９日起互免簽證，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、

探親、商務等私人事務，停留不超過３０日。外交部發言人汪文斌表示，互免簽證協定在中國農

歷龍年春節之前落地生效，無疑是給兩國人民送上的一份新春賀禮。而根據去哪兒數據顯示，在

互免簽證消息公布後，新加坡機票、酒店搜索量均有增長，其中新加坡酒店搜索量較發布前增１

倍。（ｃｔ）

