《鍾之日記》１月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



人民銀行行長潘功勝提出「降準＋定向降息＋房企融資放寬」組合拳，官媒引導輿論稱利好

「超預期」，以圖提振市場情緒，央企滬深上市公司今日配合政策風向，上演暴力拉漲大戲。中

字頭多股拉漲停，推動Ａ股愈升愈急，實現低位三連彈，滬綜指狂飆３﹒０３％收市，報

２９０６﹒１１點，是自１月１５日以來首次返回二千九關口；深成指漲２％，創業板指同升

１﹒４５％。全日約１００隻個股漲停，超過４８００隻個股飄紅。

Ａ股難見氣氛升溫，兩市全日成交８９１５億元人民幣，按日大升１６﹒２％，是去年１２

月１１日以來成交新高，陸股通淨流入近６３億元人民幣。

內地跨境ＥＴＦ投資有重返理性跡象，日經ＥＴＦ連續第二日暴跌，今日挫７﹒６％，美國

納指ＥＴＦ狠跌停，然而美國５０ＥＴＦ連續三日漲停後，今日再漲８﹒８％。



＊港股再漲３００點＊



人行送大禮，恒指昨日狂飆３﹒６％後，今日繼續高開９０點，報１５９８９，惟盤中曾倒

跌７０點，其後Ａ股暴力拉漲帶動，港股重返上升，最多升３５５點高見１６２５４，總結全日

收報１６２１１，升３１２點或２％，主板成交近１３２１億元。

人民銀行宣布實施「跨境理財通２﹒０」，在投資者准入條件、參與機構範圍、合格投資產

品範圍、個人投資者額度等方面作出優化。「南向通」的內地投資者門檻，新增「近３年個人年

均收入不低於４０萬元人民幣」的可選條件，支持更多大灣區居民參與試點。個人投資者投資額

度由１００萬元，提高至３００萬元；業務試點範圍擴大至證券公司亦可參與。另外，「北向通

」合資格產品範圍擴大。



＊中字頭ＡＨ大漲，國資委提市值管理＊



截至昨日累計共有近４７０隻Ａ股市淨率不足１倍，其中有近六成為央企國企，難免令股民

失望。國務院國資委產權管理局負責人謝小兵昨日表示，要進一步研究把市值管理納入中央企業

負責人業績考核。

中字頭Ｈ股受帶挈同告漲，中石油（００８５７）漲８％，中石化（００３８６）升

７﹒３％，中海油（００８８３）升４﹒８％，中聯通（００７６２）升４﹒６％，中國神華

（０１０８８）、國壽（０２６２８）升３﹒７％，中移動（００９４１）升２﹒３％。



＊人行組合拳，中資行看好內銀＊



人民銀行行長潘功勝昨日盤後突然在國新辦新聞發布會上宣布降準，這是國內首次出現人民

銀行行長真人發聲公布貨幣政策，內媒形容「史無前例」。官媒《上海證券報》更引述業內人士

稱，潘功勝的溝通方式「或許透露了貨幣政策運用的新變化」，在建立與金融市場的溝通機制、

穩信心方面，「更加突出預期管理」。

人行下月降準，並在今日將支農支小再貸款、再貼現利率由２％下調至１﹒７５％，繼續推

動社會綜合融資成本的穩中有降。中金公司認為，本次鬆貨幣疊加前期銀行存款降息，為ＬＰＲ

下行鋪路。高盛亦預計人行可能在第一季度和第三季度下調７天期公開市場操作（ＯＭＯ）利率

和１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率，下調幅度分別為１０個基點，還可能在第二季度和第四

季度進一步下調存款準備金率，每次下調２５個基點。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學

家汪濤同樣預期，人行年內下調ＭＬＦ，幅度為１０至２０個基點，而為保持銀行合理的息差水

準，綜合考慮存款利率與理財收益率、股息率等的比價關係，存款利率也可能進一步下調。

中信建投研報指出，此次降準力度大，將提升上市銀行淨息差０﹒３點子和２９點子的歸母

淨利潤增速。政策的超預期出台，利好銀行板塊進入估值修復通道。內銀股近全線升，郵儲行

（０１６５８）大漲３﹒３％，工行（０１３９８）升２﹒４％，農行（０１２８８）走高２％

，建行（００９３９）升１﹒８％，中行（０３９８８）升１﹒７％，交行（０３３２８）揚

１﹒５％。



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