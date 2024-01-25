《經濟通通訊社２５日專訊》內地房地產企業獲金融監管開綠燈，容許將銀行貸款用於償還

存量貸款和公開市場債券，融資環境大幅度拓寬，多隻地產股拉漲停，包括光大嘉寶

（滬：６００６２２）、京能置業（滬：６００７９１）、新黃浦（滬：６００６３８）、中華

企業（滬：６００６７５）等，至於龍頭股方面，新城控股（滬：６０１１５５）升３﹒２％，

保利發展（滬：６０００４８）升１﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒２％，招商

蛇口（深：００１９７９）升１﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒１％。

人民銀行、國家金融監督管理總局昨晚發布通知，明確在２０２４年底前，對規範經營、發

展前景良好的房企，全國性商業銀行發放的經營性物業貸款在用於與物業本身相關的經營性資金

需求、置換建設購置物業形成的貸款和股東借款等外，還可用於償還存量房地產領域的相關貸款

和公開市場債券。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤認為，可償還存量房地產領域的相關貸款和

公開市場債券為開發商償還一般性債務提供了新的途徑，特別是那些存在風險的項目（包括住宅

項目）的相關債務，從而降低了進一步大規模違約的風險。不過，銀行可能會評估此類貸款的商

業性和風險，因此發放的節奏和潛在規模仍未可知。（ｅｙ）

